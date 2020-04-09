مانشستر يونايتد يمدد عقد نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فعل بند تجديد عقده نجمه الهولندي الشاب تيموثي فوسو-منساه.





وبحسب صحيفة مانشستر إيفينينغ نيوز، اليوم الخميس، فإن مانشستر مدد عقد فوسو منساه عاماً واحداً.





وكان العقد الأصلي للاعب البالغ من العمر 22 عاماً ينتهي في غضون أشهر، مما دفع إدارة النادي الإنجليزي لتفعيل بند التجديد بهدف الحفاظ على مواهبه الشابة.





وبات فوسو منساه أحدث لاعب يجدد عقده مع مانشستر بعد إيريك بايلي ونيمانيا ماتيتش.



