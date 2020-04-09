الخرباوي: دعاء بسيط من السيسي هزم الإخوان وقناة الجزيرة

قال ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني السابق، إن دعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر في مواجهة أزمة كورونا أزعج الإخوان بسبب نبرة الصدق في صوته أثناء قوله الدعاء، لافتًا إلى أن هذا الدعاء وجد صدى كبيرا جدًا لدى الشعب المصري والعربي على حد سواء.





وتابع "الخرباوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تعليقات قناة الجزيرة على دعاء السيسي تدل على أن حجم الألم الذي أصاب الإخوان وقناة الجزيرة كان كبيرًا جدًا، بسبب هذا الدعاء.





ولفت إلى أن قناة "الجزيرة" كانت تعمل على بث العديد من الشائعات لهدم الثقة بين الرئيس السيسي والشعب المصري، فإذا بدعاء بسيط يهدم هذه الشائعات.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا. وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.





وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.





وأكد امتحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



