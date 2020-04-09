بسبب الكمامات المضروبة.. بسمة وهبة تتوعد بفضح صيدلي

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، قيام أحد معدومي الضمير ممن يتاجرون بآلام وأزمات المجتمع المصري من أجل الوصول إلى الربح الحرام، والثراء على حساب صحة المواطنين، موضحة أن هناك صيدلي لن تفصح عن أسمه استغل الأزمة الحالية التى تشهدها مصر ودول العالم من تفشى جائحة كورونا المستجد، "كوفيد19"، وراح يبيع كمامات "مضروبة"، بسعر الكمامات الأصلي.

وأضافت "بسمة وهبة"، خلال تقديمها برنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة "ON E"، أن هذا الصيدلى بدلًا من دعم المجتمع فى الأزمة الراهنة، عمد فى الأضرار بصحة المصريين، ورغم عمله أنه يشترى كمامات مضروبة من جهة مجهولة، عمد فى بيعها إلى المواطنين بأسعار الكمامات الأصلية، وتابعت:"أنت عار على المهنة والمجتمع".

وشددت الإعلامية بسمة وهبة، على أنه فى حال استمرار هذا الصيدلى مواصلة ما يقوم به من طمع وجشع واستغلال للأزمة، سوف تعمل على فضحه فى برنامجها غدًا الجمعة، وتابعت:"لو مرجعتكش عن اللى بتعمله هتلاقى اسمك منور عندنا فى البرنامج بكرة".

وناشدت مقدمة البرنامج الجميع بالتكاتف فى ظل الأزمة من أجل المرور منها والعبور إلى بر الأمان، مشددة على أن اعمال الغش والاستغلال ليست من شيم المصريين.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا. وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.

وأكد امتحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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