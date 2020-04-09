وزير الخارجية يعلن تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:51 م
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
الفجر السعودي
أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة حتى يوم الثلاثاء القادم 14 أبريل 2020، الساعة 5:00م بتوقيت المملكة.

وجاء ذلك امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بتسهيل عودة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج.

وأضاف في بيان له مساء اليوم الخميس، إن هذا التمديد يأتي في إطار حرص القيادة على المواطنين الكرام في الخارج، وحرصاً على أن يستفيد جميع الراغبين بالعودة من هذه المنصة، والتي تؤكد العناية بشؤون المواطنين السعوديين في كل مكان.


وأكد أن وزارة الخارجية وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج عودة المواطنين في الخارج، تواصل العمل على مدار الساعة لتكون عودة المواطنين آمنة وتسهيل الاجراءات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها معظم دول العالم.

ويذكر أن أكدت الخطوط السعودية، أن الجدول المتداول والمتعلق برحلات المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة غير دقيق، مؤكدة بأنه سيتم التواصل مع المسافرين المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية، برسائل نصية وبريد الكتروني لإبلاغهم بمواعيد الرحلات وتأكيد الحجز.

كما دعت الخطوط السعودية، عبر حسابها على موقع تويتر، الى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

 

 أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال يوم أمس الأربعاء.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 3287 حالة حتى الآن.

كما كشفت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن وفاة 3 حالات، ليرتفع عدد الوفيات إلى 44.

وبينت الوزارة أن إجمالي المتعافين بلغ 666 حالة بعد 35 إصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2577.

وقالت الوزارة إن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مبينة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا.


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