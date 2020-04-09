وفيات فيروس كورونا تتخطي حاجز الـ 90 ألف حالة عالميا .. وإيطاليا في الصدارة

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ارتفع عدد الوفيات من فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس حول العالم، لتتخطي الـ 90 ألف حالة حل العالم حتي الآن، بحسب ما جاء من تعداد فرانس برس بالاستناد إلي مصادر رسمية، ووصل عدد المصابين بالفيروس إلى 1،584،955 حالة، بينما تعافه من المرض 352،440.

إيطاليا  تسجل أعلى حالات وفيات

وسجلت إيطاليا أعلى حصيلة من عدد الوفيات تصل إلى 18279 وفاة، وتأتي بعدها إسبانيا بعدد 15238 وفاة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 14830 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم تسجيل 139 حالة جديدة مصابة بالفيروس، ليصل إجمالي المصابين إلى 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة، ووفاة 15 حالة جديدة بينهم رجل أجنبي.

يذكر أن فيروس "كوفيد -19" كورونا، ظهر للمرة الأولي في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، وانتقل بعدها لعدد من الدول حول العالم، وتسعي العديد منها للحفاظ على سلامة مواطنيها واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار الفيروس المستجد الذي يتسبب في وفاه الآلاف حول العالم.


إقرأ أيضًا..

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على نشر الوعي، تقدم لكم خلال السطور القادمة طرق الوقاية التي ينصح باتباعها لتجنب الأصابة بفيروس كورونا المستجد.

1- تجنب الاقتراب من الأشخاص المرضي.

2- عدم لمس الأنف، والعينين، والفم دون تنظيف اليدين بشكل جيد.

3- غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون عند القدوم للمنزل أو لمس أي أسطح.

4- استخدام مُعقِّم اليدين الكحولي لتنظيفها في حال عدم توافر الماء لغسل اليدين.

5- الحرص على غسل الأدوات الشخصيّة جميعها المُستخدَمة من قِبَل الشخص المُصاب بالفيروس، بما في ذلك الفراش، وأواني الطعام.

6- ارتداء الكمَّامة الطبِّية في حال التواجد في مكانٍ واحد مع شخص مُصاب بالفيروس.

7- وضع القفازات والكمامات التي قمت باستخدامها في الأماكن المخصص للقمامة والأكد من أغلاق الكيس جيدًا عليهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات ايطاليا مستشفى عزل مستجدات كورونا كورونا بوابة الفجر ايطاليا الفيروس كورونا الإصابة بفيروس كورونا اعداد الوفيات في الولايات المتحدة اصابات كورونا حول العالم ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا ألفجر

أخبار تهمك

الصحة: 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 15 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ يوم

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يصدم بن شرقي بهذا القرار

منذ ساعة و نصف

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ يوم

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ يوم

صدمة جديدة بشأن عدد الوفيات بسبب 'كورونا' اليوم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

إليسا عن فيروس كورونا: "نفسه عزيزة لن يأتى إليك إلا إذا خرجتله"

الصحة البريطانية تسجل 1019 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

إيطاليا: حالات الوفاة من فيروس كورونا يتجاوز 10 الأف حالة حتي الآن

روسيا تعلن عن وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد

بسبب انتشار فيروس كورونا.. فيتنام تغلق أكبر مستشفياتها

الإسعاف تخصص 20 سيارة بكل محافظة جاهزة للحالات المصابة بفيروس كورونا "فيديو"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:01 م

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

08:05 م

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

07:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر