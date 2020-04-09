وفيات فيروس كورونا تتخطي حاجز الـ 90 ألف حالة عالميا .. وإيطاليا في الصدارة

إيطاليا تسجل أعلى حالات وفيات



وسجلت إيطاليا أعلى حصيلة من عدد الوفيات تصل إلى 18279 وفاة، وتأتي بعدها إسبانيا بعدد 15238 وفاة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 14830 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم تسجيل 139 حالة جديدة مصابة بالفيروس، ليصل إجمالي المصابين إلى 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة، ووفاة 15 حالة جديدة بينهم رجل أجنبي.



يذكر أن فيروس "كوفيد -19" كورونا، ظهر للمرة الأولي في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، وانتقل بعدها لعدد من الدول حول العالم، وتسعي العديد منها للحفاظ على سلامة مواطنيها واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار الفيروس المستجد الذي يتسبب في وفاه الآلاف حول العالم.





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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على نشر الوعي، تقدم لكم خلال السطور القادمة طرق الوقاية التي ينصح باتباعها لتجنب الأصابة بفيروس كورونا المستجد.



1- تجنب الاقتراب من الأشخاص المرضي.



2- عدم لمس الأنف، والعينين، والفم دون تنظيف اليدين بشكل جيد.



3- غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون عند القدوم للمنزل أو لمس أي أسطح.



4- استخدام مُعقِّم اليدين الكحولي لتنظيفها في حال عدم توافر الماء لغسل اليدين.



5- الحرص على غسل الأدوات الشخصيّة جميعها المُستخدَمة من قِبَل الشخص المُصاب بالفيروس، بما في ذلك الفراش، وأواني الطعام.



6- ارتداء الكمَّامة الطبِّية في حال التواجد في مكانٍ واحد مع شخص مُصاب بالفيروس.



7- وضع القفازات والكمامات التي قمت باستخدامها في الأماكن المخصص للقمامة والأكد من أغلاق الكيس جيدًا عليهم.