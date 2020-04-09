تعرف على القائمة النهائية للمسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني القادم 2020

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
اقترب حلول شهر رمضان المبارك، وهناك مسلسلات بالفعل حجزت مقعدها في السباق الرمضاني القادم، ولكن هناك بعض المسلسلات التي تعثرت في طريقها، وذلك يرجع لأسباب فنية، أو بسبب الأزمة التي حدثت قريباً في العالم "كورونا".


وفي هذا التقرير يرصد "الفجر الفني" القائمة النهائية للمسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني القادم:

١_سيف الله:

مسلسل 'سيف الله' تدور أحداثه حول الصحابي خالد بن الوليد، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم عمرو يوسف ويوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي، سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس محمود العقاد، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج تامر مرسي.



٢_حتي لا يطير الدخان:

مسلسل " حتى لا يطير الدخان" مأخوذة عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس، ويكتب له السيناريو والحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، وتعاقد على البطولة: مصطفى شعبان وريهام عبد الغفور وحسين فهمي.


٣_القاهرة كابول:

مسلسل "القاهرة كابول"، يلعب بطولته النجوم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هى الإعلامي ويجسده فتحي عبدالوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده خالد الصاوي، وشخصية الإرهابي والتي يجسدها طارق لطفي، ويشارك في البطولة حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وشيرين، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال.

٤_هجمة مرتدة:

مسلسل "هجمة مرتدة" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول ضابط فى الجهاز الأمنى تقع زوجته فى الكثير من المشاكل بسببه ومن هنا تتوالي الأحداث، والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء ويشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كلاً من هند صبرى، وهشام سليم، وماجدة زكى، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوى، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم.


٥_خيط حرير:

مسلسل "خيط حرير" تدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي يتخلله بعض الأحداث الكوميدية.

مسلسل "خيط حرير" بطولة مي عز الدينن نبقولا معوض ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إبراهيم فخر.

٦_أسود فاتح:

مسلسل ‎"أسود فاتح" مسلسل مصري تدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصرى، بطولة هيفاء وهبي شريف سلامة، أحمد فهمى، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

٧_اختراق:

مسلسل "اختراق" من بطولة الفنان السعودى طلال السدر، وأحمد عيد، مى سليم، وراندا البحيري، والسوري نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسي والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.

المسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الأكشن والساسبنس.

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