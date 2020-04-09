بادجي: أتمنى ألا أفقد مكانتي في الأهلي وسنتوج بإفريقيا للجماهير

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:02 م
بادجي
بادجي
محمد الصو
حرص السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة أخيرة إلى جمهور القلعة الحمراء، خلال فترة تواجده بالفريق.

وأكد بادجي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة النادي، أنه يرى دائمًا أن الجماهير هي الداعم الأول لكل فريق ولا تكل ولا تمل من تعب التشجيع.

وأضاف: "سأبذل كل قصارى جهدي من أجل الحفاظ على مكانتي داخل الفريق، وسنعمل على تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإسعاد الجماهير الهدف الأساسي".

واختتم: " الأهلي قادر على تحقيق اللقب القاري، بعد غياب 7 أعوام، هذه الفرصة ستكون سانحة لنا، أعتقد أننا الأقرب والاقوى لتحقيق الأميرة السمراء".

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