أخبار الأهلي اليوم الخميس 9 / 4 / 2020: فايلر يطلب 4 صفقات نارية.. رمضان صبحي يصدم الجماهير الحمراء.. الأهلي يخطط لضم الساحر البرازيلي

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس 9 أبريل لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 9 / 4 / 2020:-





تدعيم 4 مراكز.. فايلر يحدد احتياجات الأهلي في الصيف





حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي مطالب الفريق في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد فايلر إلى إدارة النادي الأحمر أنه في حاجة لتدعيم أربع مراكز في صفوف الفريق في الصيف القادم وهي مركز الجناح لتعويض رمضان صبحي والظهير الأيمن لتعويض أحمد فتحي بالاضافه إلى مركز رأس الحربة والدفاع.





ويدرس السويسري أيضا تدعيم مركز حراسة المرمى بعد أن قرر شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر في الرحيل بنهاية الموسم الجاري ولكن لم يحسم فايلر موقفه بعد.





ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.





فرمان ناري.. رمضان صبحي يصدم جماهير الأهلي





وجه رمضان صبحي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي المعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي صدمة لجماهير المارد الاحمر.





واكد رمضان صبحي خلال تصريحاته لبرنامج البريمو على أنه يتمني الاستمرار في رحلة الاحتراف الاوروبي وعدم مواصلة اللعب في الدوري المصري.





وقال رمضان صبحي: لا زالت في سن صغير وحلمي الأول هو اللعب في أوروبا سواء في الدوري الإيطالي أو العودة للدوري الإنجليزي.

ونفي رمضان تواصل الأهلي مع مسئولي هيديرسيلد لتمديد اعارته في الصيف المقبل.





وطلب رمضان من جماهير الأهلي احترام قراره وعدم الغضب منه كونه يسعي وراء حلم الاحترافي الأوروبي خارج النادي الأهلي.





شوبير يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي





كشف الاعلامي أحمد شوبير حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





واوضح شوبير خلال تصريحاته أنه لا نية داخل نادي الزمالك للتعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول بالنادي الأهلي بعد نهاية الموسم.





واشار شوبير إلى أنه لم يتحدث أي مسئول من نادي الزمالك مع أحمد فتحي مؤكدا على أن هناك ازمة مادلية داخل النادي الأبيض.





وقال شوبير:” لن يوافق فتحي الانتقال لأي فريق سوي بالتقاضي 11 مليون جنيه في الموسم الواحد، ولن يستطيع الفارس الابيض تلبية ذلك خلال الوقت الحالي”.





مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي





انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى تراجع نادي بيراميدز عن فكرة التعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي.





ونفى النادي الأهلي تدخله نهائيا في مفاوضات بيراميدز وأحمد فتحي مؤكدا أن النادي أكبر من ذلك.





ولكن شهدت الساعات القليلة الماضية انقسام كبير داخل جدران القلعة الحمراء في لجنة التخطيط بالنادي بسبب فتحي.





وفكر بعض أعضاء لجنة التخطيط في فتح الباب أمام عودة أحمد فتحي للفريق مرة أخرى وتجديد عقده بينما عارض جزء أخر من أعضاء اللجنة هذا الأمر نهائيا مؤكدين أن اللاعب خرج من النادي بشكل غير لائق ولم تحسم اللجنة موقفها حتى الآن.





يذكر أن أحمد فتحي كان قد أعلن رحيله عن صفوف النادي الأهلي منذ فترة بسبب عدم توصله إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع النادي.









ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي





يحاول مسئولو النادي الأهلي في الفترة الأخيرة البحث عن بديل مناسب لتعويض رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري وأكد اللاعب منذ عدة أيام أنه لا ينوي الاستمرار في مصر ويفضل العودة لإستكمال رحلة إحترافه.





وعرضت لجنة التخطيط بالأهلي على السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق فكرة التعاقد مع البرازيلي كينو نجم نادي بيراميدز والمعار لصفوف نادي الجزيرة لضمه في الصيف القادم.





وتجهز لجنة التخطيط ملف كامل عن كينو لتقديمه إلى فايلر خاصة بعد أن طلب السويسري التعاقد مع لاعب أجنبي لتعويض رمضان وليس لاعب محلي.





وسيتابع فايلر مجموعة من التسجيلات لكينو ليبلغ إدارة النادي الأحمر بموقفه من التعاقد مع اللاعب الفترة القادمة من عدمه.





خاص- نكشف أخر تطورات تجديد الأهلي لتعاقده مع فايلر





كشف مصدر داخل النادي الأهلي أخر التطورات في ملف تجديد النادي الأحمر لتعاقده مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وقال المصدر في تصريحات خاصة بأن هناك ترحيبًا من جانب المدرب السويسري لتجديد تعاقده مع النادي والبقاء على رأس القيادة الفنية للفريق.





المصدر أضاف بأن هناك جلسة جمعت محمود الخطيب رئيس النادي مع فايلر الأسبوع الماضي، وعرض عليه تجديد تعاقده مع النادي وأبدى المدرب ترحيبه بالاستمرار.





وأشار المصدر إلى أن المدرب السويسري طلب من بيبو استشارة أسرته خاصة ولن تجديد تعاقده من النادي قد يجعله يقوم بنقل دراسة أولاده ونقل أسرته إلى مصر، خاصة وأن التجديد يعني استقراراه





وتابع المصدر بأن فايلر لديه أكثر من عرض خارجي لكنه يرحب بالبقاء في الأهلي، وينتظر عودة الحياة لطبيعتها لمناقشة أسرته في عرض التجديد.





فايلر يتحفظ على التعاقد مع "موهبة" الإسماعيلي





تحفظ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، أوصت بالتعاقد مع عبدالرحمن مجدي نجم الدراويش، لسد العجز الذي سيتركه رمضان صبحي، عند رحيله بنهاية الموسم الجاري.





وفضل فايلر، أن يمنح الأولوية لاستمرار رمضان صبحي في صفوفه، على أن يخلفه لاعب أجنبي قوي في حال تعثر استمرار اللاعب بين صفوفه.





ومن المقرر أن تنتهي إعارة رمضان صبحي إلى النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، حيث يحل على خدماته لمدة موسم واحد من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





ويعد عبدالرحمن مجدي، واحد من أفضل لاعبي الدوري المصري ونجم المنتخب الوطني الأولمبي، والذي شارك مع بلاده بالتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي.



