أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن الموقع الذي تفقده الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع للشركة، وإن سلوكيات العمال أحيانا تكون غير منضبة، وتحتاج إلى بعض الصرامة والمراقبة المستمرة.





وأشار "صلاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنهم يسلمون العمال الكمامات قبل العمل، ولكنهم لم يرتدوها، وهذا لا يعفي المسئول عن العمل من الذنب، معقبا: "نستهلك نحو 30 ألف كمامة يوميا يوميا"، موضحا أنهم يشرفون على أكثر من 100 موقع عمل.





وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أنه سيتم محاسبة الأمن الصناعي عن تلك الواقعة، معقبا: "لازم العامل يتعلم يشتغل والكمامة على وشه".





هذا وقد اذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تفقده بعض المشروعات الانشائية بشكل مفاجئ، أظهر انحيازه للعمال لعدم ارتداءهم الكمامة.





وعنف الرئيس السيسي، المسئولين عن المشروعات لعدم ارتداء العمالة للكمامة، قائلًا: "أنا بقول كلام مبيتنفذش ليه، رد عليا، الناس دي يومياتها كام لما يقعد في بيته هيروح يصرف منين، أنا لو جيت بكرة وملقتش الناس لابسة الكمامات هيبقى في مشكلة كبيرة".





وتم توزيع الكمامات على العمال أثناء تواجد الرئيس.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم بعض مواقع المشروعات الإنشائية، ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.





وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي، لاحظ عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع.





ووجه الرئيس السيسي، كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بالالتزام بإجراءات مكافحة كورونا.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.





وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



