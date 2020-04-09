في نقاط.. تعرف على آليات صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

كان اليوم الخميس هو آخر موعد لقبول تسجيل العمالة غير المنتظمة على موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني لمنحة الـ500 جنيه الأولى، والتي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة وباء كورونا، وتشمل نحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، وسيتم صرفها اعتبارًا من الأحد المقبل 12 أبريل وحتى الخميس 16 إبريل الجاري.





ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة والوقوف بجانب العمال خلال أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتضافر جميع الجهود لحماية العمال.





وتستعرض " الفجر " آليات صرف منحة الرئيس للعمالة الغير منتظمة كما أوضحها وزير القوى العاملة محمد سعفان في النقاط التالية:





1- سيتم صرف المنحة من خلال مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة بهدف عدم تعرضهم لمخاطر الزحام لضمان سلامتهم.

2- عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة سيقوم مكتب البريد المختص، بتسليم العامل فيزا كارت بريد

(ATM)

بدون أي تكلفة على العامل مجانًا.

3- يقوم العامل بموجب هذا الكارت بصرف المنحة الثانية والثالثة بحيث يصل إجمالي المبلغ الذي يحصل عليه في الشهور الثلاثة 1500 جنيه وتعتبر إجمالي ما قرره الرئيس السيسي لهذه الفئة.

4- وتتم طريقة التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة بإتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

- اختيار اضغط هنا للتسجيل.

- املأ بيانات الإستمارة.

- اضغط على إرسال.



