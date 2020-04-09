في نقاط.. تعرف على آليات صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة
الخميس 09/أبريل/2020 - 10:07 م
زينب وهبه
كان اليوم الخميس هو آخر موعد لقبول تسجيل العمالة غير المنتظمة على موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني لمنحة الـ500 جنيه الأولى، والتي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة وباء كورونا، وتشمل نحومليون ونصف المليون عامل غير منتظم، وسيتم صرفها اعتبارًا من الأحد المقبل 12 أبريل وحتى الخميس 16 إبريل الجاري.
ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة والوقوف بجانب العمال خلال أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتضافر جميع الجهود لحماية العمال.
وتستعرض " الفجر" آليات صرف منحة الرئيس للعمالة الغير منتظمة كما أوضحها وزير القوى العاملة محمد سعفان في النقاط التالية:
1- سيتم صرف المنحة من خلال مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة بهدف عدم تعرضهم لمخاطر الزحام لضمان سلامتهم.
2- عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة سيقوم مكتب البريد المختص، بتسليم العامل فيزا كارت بريد
(ATM)
بدون أي تكلفة على العامل مجانًا.
3- يقوم العامل بموجب هذا الكارت بصرف المنحة الثانية والثالثة بحيث يصل إجمالي المبلغ الذي يحصل عليه في الشهور الثلاثة 1500 جنيه وتعتبر إجمالي ما قرره الرئيس السيسي لهذه الفئة.
4- وتتم طريقة التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة بإتباع الخطوات الآتية:
- الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.
- اختيار اضغط هنا للتسجيل.
- املأ بيانات الإستمارة.
- اضغط على إرسال.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.
وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.
وأكد امتحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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