داخل صيدلية غير مرخصة.. ضبط 5 آلاف علبة أقراص محظور تداولها

"6578 كمامة وزجاجة كحول مختلفة الأحجام ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات"، عُثر عليا رجال الشرطة داخل صيدليتين في المقطم بالقاهرة، وتبين أن إحداهما غير مرخصة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط مديري الصيدليتين.





وتم ضبط بداخلهما 6578 كمامة وزجاجة كحول مختلفة الأحجام "مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، و5577 علبة أقراص وأدوية "ممنوع تداولها، مخدرة، منشطة، ومؤثرة على الحالة النفسية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

ومن جهة أخرى، شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة لضبط قضايا المصنفات وقضايا التعدى على حقوق الملكية الفكرية بمحافظتى القاهرة والجيزة، فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وجرائم المصنفات الفنية وضبط القائمين عليها.





وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط مطبعة بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، لقيام مالكها بطباعة العديد من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون وضُبط بداخلها (31.000 مطبوع تجارى)، بناء على شكوى تقدم بها أحد المؤلفين بقيام إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة، ببيع نسخ كتب من مؤلفاته بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، حيث تم استهداف المكتبة وضُبط بداخلها (3 كتب من تأليف الشاكى)، كما تم ضبط مطبعتين "تعمل بدون ترخيص".





وفى سياقٍ متصل وعقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت الإدارة من ضبط أستوديو صوت لتسجيل الأغانى الشعبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، حيث يقوم صاحبه باستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج صوتية مقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج، وضُبط بداخله (وحدة معالجة محمل عليها برامج هندسة صوتية وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية).



