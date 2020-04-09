23 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية في أسبوع

سجلت البورصة المصرية أرباح بلغت نحو 23.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليبلغ راسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 551.5 مليار جنيه، مقابل 528.4 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 4.4 %.





وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 9.17 فى المائة ليسجل مستوى 10321.97 نقطة،فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 4.55 فى المائة ليبلغ مستوى 1041.22 نقطة ، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا، الذي زاد بنحو 3.74 في المائة ليبلغ مستوى 1062.6 نقطة.





وأشار الى أن انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 13.6 مليار جنيه من خلال تداول 1.456 مليار ورقة منفذة على 137 الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 16 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.043 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





ولفت الى أن الأسهم استحوذت على 32.47 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 67.53 % خلال أسبوع.





وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 65.4 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 27.7 % والعرب على 6.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.





ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 663.5 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 122.1 مليون جنيه.





يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 64.9 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 26.4 % وسجل العرب 8.8 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 4.253 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.279 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



