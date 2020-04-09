كتبنا تجري استقصاء عن تأثير كورونا على صناعة الكتب في مصر

أجرت منصة "كتبنا" في ظل الأزمة الحالية من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على عدد القراء في مصر، استقصاء على عدد كبير من قراء الكتب الورقية والإلكترونية والصوتية في مصر، وأوضح الاستقصاء ان هناك عدد كبير ملتزم بحملة "خليك بالبيت" وتصل نسبتهم الى 97.7 %، وهذا له تأثير ايجابي في حجم الإقبال على الكتب حيث زادت نسبة الاقبال على الكتب الورقية لتصل الى 72.3 %، والكتاب الإلكتروني بنسبة 46.8%، ، وأخيرا الكتاب المسموع ليصل نسبته الى 19.1%، ووضح المشاركين في الاستقصاء أن منذ بداية الأزمة الحالية زادت نسبة شراء الكتب الورقية عبر خدمة التوصيل للمنزل لتصل الى 21%.

وقد قامت منصة كتبنا بعمل عدة عروض منذ بدأ الأزمة للمساهمة في تسهيل حصول القراء على الكتب، سواء بتخفيضات أو عبر الشحن المجاني. هذا بجانب توفير أكثر من ٧٥٠ عنوان لكتاب إلكتروني يمكن للقراء مطالعتها عبر موقع وتطبيق كتبنا في أي مكان وخصوصا في المنزل أثناء فترة الحظر الصحي.

تحتفل منصة كتبنا بعيد ميلادها الخامس في الثالث والعشرين من أبريل الحالين، وغني عن الذكر أن المنصة فازت بأكبر جائزة لريادة الأعمال في عام ٢٠١٥ بمسابقة إم أي تي بالكويت.