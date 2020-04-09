كتبنا تجري استقصاء عن تأثير كورونا على صناعة الكتب في مصر

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

أجرت منصة "كتبنا" في ظل الأزمة الحالية من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على عدد القراء في مصر، استقصاء على عدد كبير من قراء الكتب الورقية والإلكترونية والصوتية في مصر، وأوضح الاستقصاء ان هناك عدد كبير ملتزم بحملة "خليك بالبيت" وتصل نسبتهم الى 97.7 %، وهذا له تأثير ايجابي في حجم الإقبال على الكتب حيث زادت نسبة الاقبال على الكتب الورقية لتصل الى  72.3 %، والكتاب الإلكتروني بنسبة 46.8%، ، وأخيرا الكتاب المسموع ليصل نسبته الى 19.1%، ووضح المشاركين في الاستقصاء أن منذ بداية الأزمة الحالية زادت نسبة شراء الكتب الورقية عبر خدمة التوصيل للمنزل لتصل الى 21%.

 

وقد قامت منصة كتبنا بعمل عدة عروض منذ بدأ الأزمة للمساهمة في تسهيل حصول القراء على الكتب، سواء بتخفيضات أو عبر الشحن المجاني. هذا بجانب توفير أكثر من ٧٥٠ عنوان لكتاب إلكتروني يمكن للقراء مطالعتها عبر موقع وتطبيق كتبنا في أي مكان وخصوصا في المنزل أثناء فترة الحظر الصحي.

 

تحتفل منصة كتبنا بعيد ميلادها الخامس في الثالث والعشرين من أبريل الحالين، وغني عن الذكر أن المنصة فازت بأكبر جائزة لريادة الأعمال في عام ٢٠١٥ بمسابقة إم أي تي بالكويت.

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ يوم

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 5 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

صدمة جديدة بشأن عدد الوفيات بسبب 'كورونا' اليوم

منذ أقل من ساعتين

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ يوم

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 15 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ يوم

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يصدم بن شرقي بهذا القرار

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:01 م

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

08:05 م

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

07:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر