ضبط أكثر من ٣٦ ألف قرص دواء مخالف وغلق مخزنين بدون ترخيص بالشرقية

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
سمر السيد
شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تفتيشية ورقابية مكبرة علي مخازن للأدوية وعدد من الصيدليات العامة بمراكز ومدن الحسينية وفاقوس، للتحقق من إلتزامهم بالقوانين المنظمة للعمل، والتأكد من عدم وجود مخالفات بهم.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإحكام الرقابة علي سوق الدواء لضمان توفير دواء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، وتكثيف الرقابة علي التسعيرة الجبرية خاصة في ظل الظروف الراهنة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٢ مخزن للمستلزمات الطبية يعملان بدون ترخيص، وتم تحريز مخالفات دوائية بواقع ٣٦٩٢١ (قرصعبوةوحدةزجاجة)، تمثلت المضبوطات المخالفة فى أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة "ترامادول"، وأخرى مدرجة بالجدول الثالث، والجدول الأول للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، ومستلزمات طبية ومستحضرات مجهولة المصدر، أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، أدوية خاصة بالتأمين الصحى ووزارة الصحة محظور بيعها، أدوية منتهية الصلاحية، أدوية محفوظة فى غير إشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وعينات طبية مجانية ممنوع بيعها، أدوية ومستلزمات طبية صدرت منشورات بمنع تداولها.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة، كما تم مصادرة كافة المضبوطات بالمخزنان، وتحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، كما تم الغلق الإداري لهما، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.

وأكد امتحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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