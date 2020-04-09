تفاصيل جلسة الخطيب مع فايلر لتجديد تعاقده مع الأهلي

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:12 م
فايلر
فايلر
الفجر الرياضي

عقد المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي جلسة مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية، لمناقشة أمر تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر، خاصة وأن عقده مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية أن المدرب السويسري أبلغ محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ترحيبه بتمديد تعاقده مع النادي الأهلي.

وأكدت التقارير أن فايلر نقل إلي  رئيس الأهلي رغبته الاجتماع بزوجته وأولاده للتشاور معهم بشأن مستقبله، وإمكانية نقلهم إلى مصر، وإلحاق نجليه بإحدى مدارس القاهرة، لكن توقف النشاط وعدم سفر المدرب لبلاده يعطل إتمام الأمور بشكل رسمي حتي الآن.

وأكد "فايلر" في اجتماعه مع الخطيب أنه تلقى بالفعل أكثر من عرض في الفترة الأخيرة لكنه لم يناقشها ويضع الأهلي في الأولوية.


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