طارق شوقي لـ أولياء الأمور: "متعملوش لأولادكم البحث حتى لو بيكتبوا غلط"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك اهتمام شبه مرضي من أولياء الأمور بدرجات أولادهم، مؤكدا أن المشروع البحثي الذي سيقدمه الطلاب من الصف الثالث الابتدائي للثالث الإعدادي، ليس له علاقة بالدرجات، فهو قبول أو رفض.



وحذر "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، من ضرب الأبحاث، أو الاستعاة بأحد لينفذها للطلاب، موضحا أن هذا سيعرض الطلاب لمخاطرة كبيرة، وقد يجعلهم يضطرون لأداء الامتحان في سبتمبر القادم، فضلا على أنه أمر لا داعي منه.



ووجه وزير التربية والتعليم، رسالة إلى أولياء الأمور، قائلا: "متعملوش الأبحاث لأولادكم، علموهم وخلوهم يشتغلوا لوحدهم، اوعوا تحلوا البحث، حتى لو أولادكم بيكتبوا غلط".



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

