بعد تخطي حاجز الـ10آلاف مصاب داخل القارة.. كورونا يهدد دوري أبطال أفريقيا

تخطى فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" بشكل واسع داخل القارة الأفريقية حيث تخطى حاجز العشرة آلاف مصاب وهوا ما يهدد استمرار بطولة دوري أبطال أفريقيا.





أحمد أحمد يرفض إلغاء بطولة دوري أبطال أفريقيا

وعلى الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" داخل القارة الأفريقية وكسره حاجز العشرة آلاف مصاب، إلا أن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رفض إلغاء مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.





وتحدث أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تصريحات لصيحفة "دولاموند" الفرنسية عن إلغاء مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا:" من الواضح أن هذا جزء من الافتراضات، ومن المقرر أن يقام نصف النهائي في أوائل مايو، وسنتكيف حسب الوضع الصحي، وإذا كان يجب تغيير الأجندة الخاصة بالمباريات سنقوم بذلك".





وشدد رئيس الكاف على رفضه التام لإلغاء بطولات الاتحاد الأفريقية على مستوى الأندية والمنتخبات، خاصة أنه لا يوجد ما يستدعي ذلك، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، ورؤيتها للأحوال الصحية في القارة الأفريقية.

ويواجه الأهلي الوداد المغربي، بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا 2019-2020.







