أمريكا.. تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الـ 450 ألفا





أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" الـ 450 ألف حالة، وتوفي ما يقرب من 16 ألف شخص.





هذا ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة والثانية بعد إيطاليا في عدد الوفيات.





وأفادت دراسة أجريت مؤخراً بأن معظم حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في نيويورك جاءت من أوروبا وليس من آسيا.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الوضع في البلاد أصبح أقرب إلى الطبيعي ومن المتوقع إعادة فتح البلاد قريبا، معلناً مساء الثلاثاء الماضي، عن عزمه في تعليق المساهمة الأمريكية في تمويل منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد أن هاجمها في تغريدة سابقة بشأن تحيزها للصين.



