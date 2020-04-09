أمريكا.. تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الـ 450 ألفا
الخميس 09/أبريل/2020 - 10:18 م
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" الـ 450 ألف حالة، وتوفي ما يقرب من 16 ألف شخص.
هذا ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة والثانية بعد إيطاليا في عدد الوفيات.
وأفادت دراسة أجريت مؤخراً بأن معظم حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في نيويورك جاءت من أوروبا وليس من آسيا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الوضع في البلاد أصبح أقرب إلى الطبيعي ومن المتوقع إعادة فتح البلاد قريبا، معلناً مساء الثلاثاء الماضي، عن عزمه في تعليق المساهمة الأمريكية في تمويل منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد أن هاجمها في تغريدة سابقة بشأن تحيزها للصين.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و587 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 94 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 353 ألف شخص للشفاء.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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