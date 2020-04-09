"أمطار ورياح".. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 10 إبريل 2020، علي مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته الهيئة على موقعها الرسمي، ولمدة 24 ساعة.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الوجه البحري

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



وكانت حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، حيث تتعرض البلاد لسقوط الأمطار الخفيفة ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مع انخفاض درجات الحرارة وخاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

ومن جهته، قال محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يستشعر المواطنون بنسمات من البرودة خلال تلك الأيام نتيجة لتغير الكتل الهوائية خلال نسمات الربيع، وتقل الحرارة عن معدلها الطبيعي بمعدل 4 درجات.

وأعلن أن الرياح تنشط على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، ويسود شمال الصعيد طقس بارد ورياح محملة بالأتربة.

وشدد على المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية يوميا، وعدم تخفيف الملابس خلال تلك الفترة، ومن المفضل أن يتم تخفيفها بعد موعد شم النسيم الموافق 20 من إبريل الجاري.

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار الخفيفة يوم السبت المقبل ستنحصر على السواحل الشرقية للبلاد فقط.

وأشارت "إيمان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى يوم الأحد المقبل، منوهة بأن الرياح معتدلة على أغلب المناطق، وستنشط فقط على شمال الصعيد.


وحذرت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من رياح مثيرة للأتربة غدا على شمال وجنوب الصعيد فقط، مضيفة أن الفترة الحالية هى فترة تقلبات جوية، ولا ينصح بتخفيف الملابس.

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