ساويرس: "هتجيلي حالة نفسية من حظر التجوال.. وهموت من الزهق"

قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن فيروس كورونا منتشر منذ شهرين، ولم تتوفر أي معلومات عنه، ولم يتوصل العالم إلى مصل أو علاج لهذا الفيروس، لافتًا إلى أن الجميع طبق حظر التجوال سواء في مصر او إيطاليا أو العديد من الدول، ولم تتضح صورة لنهاية هذا الفيروس.





وتابع "ساويرس"، خلال حواره مع فضائية "سكاي نيوز"، مساء الخميس: " إيه الخطأ إذا فكرنا في عودة العمل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس، لأن وقف العمل سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خلاف أن العمالة غير المنتظمة لن تجد أموال لكي تستطيع أن تتعايش".





وأشار إلى أن الهدف من دعوته للعودة للعمل مع وجود أزمة كورونا زيادة ملياراته، أمر غير صحيح، معقبًا: " مليارات إيه اللي هزودها، أنا مش ناقص حاجة الحمد لله".

ولفت إلى أن هناك ضرورة لعودة المواطنين للعمل، حال انحصار نسبة الإصابات بفيروس كورونا، معقبًا:" زيادة الحظر قد يؤدي إلى إصابة المواطنين بحالة نفسية، أنا عن نفسي ممكن تجيلي حالة نفسية بسبب الحظر، فما بالنا بالمواطن الذي يجلس في غرفة أو منزل صغير".

