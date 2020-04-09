3 لاعبين منعوا رونالدو من العودة لريال مدريد

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن سر عدم عودة رونالدو نجم فريق يوفنتوس الايطالي من جديد لريال مدريد الاسباني في الصيف المقبل.

واشار موقع الكالتشيو ميركاتو إلى أن ريال مدريد رفض فكرة عودة كريستيانو رونالدو الى الفريق، للعديد من الأسباب أهما راتبه الضخم الذي يصل الى 31 مليون يورو.

واكدت الصحيفة على أنه بجانب الراتب الضخم فهناك ثلاثة لاعبين منعوا وصول رونالدو هم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والذي ينوي الريال ضمه.

واشارت الصحيفة إلى أن الثنائي الآخر هم رودريجو وفينيسيوس اللذان يلعبا في مكان النجم البرتغالي.

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