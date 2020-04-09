تفاصيل إزالة 73 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، في محافظة الدقهلية من شن حملات مكبرة، نفذت إزالة 73 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية في الدقهلية.



ومن جانبه قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ان الحملات تأتي، تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء بضرورة التصدى بكل الحسم والحزم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تأكيدًا لهيبة الدولة والتطبيق الحازم للقانون حفاظا على حقوق الدولة.



وكشف محافظ الدقهلية، عن إزالة 73 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية في الدقهليةمحافظ الدقهلية، مشددا على استمرار حملات الإزالة للتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة.



وأشار مختار إلى أنه تم إزالة 73 حالة تعدى بالبناء العشوائى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بمساحة اجمالية بلغت 3 افدنة و15 قيراط و2سهم.





وأوضح المحافظ أن ما تم ازلته حتى نهاية اليوم الخميس 27 حالة منهم 26 حالة تعدى على الاراضى الزراعية وحالة واحده للتعدى على املاك الدولة واضاف محافظ الدقهلية ان التعديات التى تم ازالتها منذ بدء التنفيذ حتى اليوم فى مراكز ومدن المنصورة واجا وطلخ والجمالية وميت سلسيل منية النصر والسنبلاوين والمطرية.



وقال مختار انه تم خلال الفترة الماضية ومنذ أوائل مارس وحتى اليوم الخميس 9 إبريل الجارى والتى تضمنت فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة.



واكد مختار ان الدولة عازمة على استعاده حقوقها وازالة كافة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة التى هى فى الحقيقة ملك الشعب المصرى كله.





وأضاف أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى الصارمة باستعادة كل متر من اراضى الدوله واجبه التنفيذ مؤكدا على التعاون الكامل مع مديرية امن الدقهلية وجميع مراكز واقسام الشرطة بنطاق المحافظة وجميع جهات الولاية على أراضي الدولة لإزالة جميع التعديات الواقعة عليها والتصدى بكل الحسم والحزم لاية تعديات مستجده فى المهد.



ووجه مختار التكليفات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء للتعامل بكل الجدية والالتزام مع ملف التعديات على اراضى الدولة تاكيدا لهيبة الدوله واسترداد حقوقها.