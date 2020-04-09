شركة ألمانية تدشن تجارب سريرية على لقاح ضد كورونا





أعلنت شركة "CureVac" الألمانية للتكنولوجيا البيولوجية، مساء اليوم الخميس، عن عزمها لتدشين تجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في ألمانيا وبلجيكا خلال شهر يونيو القادم.





وقال رئيس هيئة المراقبة بالشركة جان ستيفين: إن اللقاح المرتقب سيعمل بتكنولوجيا "messenger RNA"، من خلال تحفيز الجهاز المناعي للمصاب ودفعه لإنتاج البروتينات العلاجية المطلوبة.





وأضاف ستيفن: أن التجارب السريرية التي تهدف إلى دراسة مدى سلامة اللقاح المقترح وجرعاته، ستأتي على 3 مراحل، ستجرى الأولى منها على أشخاص بالغين لم يصابوا بالفيروس سابقا ويتمتعون بصحة جيدة، موضحاً أن "في المرحلة الثانية سيتم إعطاء اللقاح لأشخاص تعرضوا للفيروس، ثم لكبار السن".





كما أكد على أن التجارب الأولية ستنظم في ألمانيا وبلجيكا لتشمل لاحقا ما بين ألفين و3 آلاف متطوع في دول أوروبا.





وتعمل مختلف الشركات والمختبرات حول العالم على تطوير حوالي ثلاثين لقاحا مضادا لفيروس كورونا، باستخدام 4 تكنولوجيات أساسية.





وكانت وسائل إعلام ألمانية، قد أفادت في شهر مارس الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على "CureVac" مكافأة كبيرة مقابل احتكار الحقوق الحصرية للقاح ضد فيروس كورونا، نقلا عن مصادر في الحكومة الألمانية .



