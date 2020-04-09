شركة ألمانية تدشن تجارب سريرية على لقاح ضد كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر

أعلنت شركة "CureVac" الألمانية للتكنولوجيا البيولوجية، مساء اليوم الخميس، عن عزمها لتدشين تجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في ألمانيا وبلجيكا خلال شهر يونيو القادم.

وقال رئيس هيئة المراقبة بالشركة جان ستيفين: إن اللقاح المرتقب سيعمل بتكنولوجيا "messenger RNA"، من خلال تحفيز الجهاز المناعي للمصاب ودفعه لإنتاج البروتينات العلاجية المطلوبة.

وأضاف ستيفن: أن التجارب السريرية التي تهدف إلى دراسة مدى سلامة اللقاح المقترح وجرعاته، ستأتي على 3 مراحل، ستجرى الأولى منها على أشخاص بالغين لم يصابوا بالفيروس سابقا ويتمتعون بصحة جيدة، موضحاً أن "في المرحلة الثانية سيتم إعطاء اللقاح لأشخاص تعرضوا للفيروس، ثم لكبار السن".

كما أكد على أن التجارب الأولية ستنظم في ألمانيا وبلجيكا لتشمل لاحقا ما بين ألفين و3 آلاف متطوع في دول أوروبا.

وتعمل مختلف الشركات والمختبرات حول العالم على تطوير حوالي ثلاثين لقاحا مضادا لفيروس كورونا، باستخدام 4 تكنولوجيات أساسية.

وكانت وسائل إعلام ألمانية، قد أفادت في شهر مارس الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على "CureVac" مكافأة كبيرة مقابل احتكار الحقوق الحصرية للقاح ضد فيروس كورونا، نقلا عن مصادر في الحكومة الألمانية

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و584 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 94 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 348 ألف شخص للشفاء، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولي عالمياً من جهة عدد الإصابات بتسجيلها أكثر من 450 ألف حالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا شركة ألمانية تجارب سريرية الفيروس كورونا

أخبار تهمك

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ يوم

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 6 ساعات

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة جديدة بشأن عدد الوفيات بسبب 'كورونا' اليوم

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يصدم بن شرقي بهذا القرار

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ يوم

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 15 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ يوم

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

شركة بريطانية تنتج أول لقاح يعالج فيروس كورونا الجديد

بشائر اكتشاف عقار لعلاج كورونا

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

تصريحات صادمة.. الصحة العالمية: لقاح كورونا لن يتوفر إلا بعد عام

لقاح كورونا.. دول تتنافس لإنتاج علاج للفيروس

في حيز الاختبار.. روسيا تتنافس لاكتشاف لقاح كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:01 م

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

08:05 م

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

07:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر