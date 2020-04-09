شركة ألمانية تدشن تجارب سريرية على لقاح ضد كورونا
الخميس 09/أبريل/2020 - 10:35 م
أعلنت شركة "CureVac" الألمانية للتكنولوجيا البيولوجية، مساء اليوم الخميس، عن عزمها لتدشين تجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في ألمانيا وبلجيكا خلال شهر يونيو القادم.
وقال رئيس هيئة المراقبة بالشركة جان ستيفين: إن اللقاح المرتقب سيعمل بتكنولوجيا "messenger RNA"، من خلال تحفيز الجهاز المناعي للمصاب ودفعه لإنتاج البروتينات العلاجية المطلوبة.
وأضاف ستيفن: أن التجارب السريرية التي تهدف إلى دراسة مدى سلامة اللقاح المقترح وجرعاته، ستأتي على 3 مراحل، ستجرى الأولى منها على أشخاص بالغين لم يصابوا بالفيروس سابقا ويتمتعون بصحة جيدة، موضحاً أن "في المرحلة الثانية سيتم إعطاء اللقاح لأشخاص تعرضوا للفيروس، ثم لكبار السن".
كما أكد على أن التجارب الأولية ستنظم في ألمانيا وبلجيكا لتشمل لاحقا ما بين ألفين و3 آلاف متطوع في دول أوروبا.
وتعمل مختلف الشركات والمختبرات حول العالم على تطوير حوالي ثلاثين لقاحا مضادا لفيروس كورونا، باستخدام 4 تكنولوجيات أساسية.
وكانت وسائل إعلام ألمانية، قد أفادت في شهر مارس الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على "CureVac" مكافأة كبيرة مقابل احتكار الحقوق الحصرية للقاح ضد فيروس كورونا، نقلا عن مصادر في الحكومة الألمانية.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و584 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 94 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 348 ألف شخص للشفاء، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولي عالمياً من جهة عدد الإصابات بتسجيلها أكثر من 450 ألف حالة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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