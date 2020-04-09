أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 9 إبريل: فلورنتينو بيريز يخون زيدان.. صفقة تبادلية مجنونة بين الريال ومانشستر يونايتد.. هدف برشلونة يصفع ريال مدريد

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 9 أبريل 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رغبة مسئولي ريال مدريد على رأسهم فلورنتينو بيريز رئيس النادي في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تعرقل عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي إلى صفوف الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- وكيل أعمال مارتينيز يكشف حقيقة رفضه لريال مدريد

كشف بيتو ياكي وكيل أعمال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي حقيقة رفض موكله لعرض ريال مدريد الإسباني كما تحدث عن مستقبل النجم الأرجنتيني وذلك وسط إهتمام عدة أندية بالتعاقد معه.

وعن ارتباط مارتينيز ببرشلونة ومانشستر سيتي، قال ياكي في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام:" لا أعرف الحقيقة، إنه يركز فقط مع إنتر ميلان ولا يهتم لهذه الأمور وهناك ارتياح كبير لأنه يقدم آداء جيد، إنه يفكر في ناديه".





وعن علاقة مارتينيز وميسي في منتخب الأرجنتين، قال ياكي :"مارتينيز يمتلك علاقة جيدة مع ميسي كما هو الحال مع الفريق بأكمله".





وعن إشادة ميسي بمارتينيز، علق ياكي قائلا:"كانت كلمات رائعة من اللاعب الأفضل في العالم، أنه أمر لطيف ومريح لمارتينيز".





وعن أنباء رفض مارتينيز الانضمام الى ريال مدريد عندما كان يلعي في صفوف راسينج، صرح ياكي قائلاً:"مارتينيز لم يتجاهل عرض ريال مدريد ولم يقل إنه لا يحب ريال مدريد وكل ما في الأمر أنه أراد التركيز على النجاح مع راسينج أولاً".





وعن تجديد مارتينيز عقده مع إنتر ميلان أم الانضمام إلى برشلونة، علق ياكي قائلاً:"مارتينيز يمتلك عقد حتى 2023 مع إنتر ميلان والأنباء عن مستقبله تأتي فقط من الصحافة".





وعما إذا كان مارتينيز يستطيع اللعب بجوار لويس سواريز في برشلونة، اختتم ياكي تصريحاته قائلاً:"لا أعلم، ليس لدي فكرة".





- نجم ريال مدريد يتبرع لمستشفيات مالاجا بسبب وباء كورونا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني حصل على العديد من المواد الصحية والحماية للمهنيين الذين يحاربون وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد وانه قام بالتبرع بها لمراكز المستشفيات ودور التمريض المختلفة في مسقط رأسه مالاجا.





وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن إبراهيم دياز قدم المواد المطلوبة للعاملين الصحيين والمراكز الأخرى مثل أقنعة الوجه وعناصر الحماية الأخرى ومنتجات المطهرات والنظافة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إبراهيم دياز قام بمنح هذا التبرع للمستشفى الإقليمي وللسلطات الصحية للحكومة الأندلسية في مالاجا بالإضافة إلى مراكز سان خوان دي ديوس وأسيلو دي لوس أنجليس التي ستكون مسئولة عن توزيع المواد الطبية.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إبراهيم دياز تدرب في أكاديمية مالاجا للشباب قبل أن يرحل في 2013 إلى مانشستر سيتي وظهر لأول مرة مع فريقه الأول في موسم 2016/2017 مع الإسباني جوسيب جوارديولا الذي يقود السيتي في الوقت الحالي. وفي يناير 2019، إنتقل أبراهيم دياز إلى ريال مدريد.





- نجم باريس سان جيرمان يعرقل عودة رونالدو إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه انتشرت أنباء في الفترة الأخيرة عن رغبة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في العودة إلى ريال مدريد الإسباني وذلك بعد أن رحل عن صفوف الملكي في 2018 وانضم إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.





وأفادت شبكة TMW العالمية بأن ريال مدريد يرفض فكرة عودة كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق للكثير من الأسباب أبرزها راتبه الضخم الذي يصل إلى 31 مليون يورو.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أنه من أسباب عدم رغبة ريال مدريد في عودة رونالدو هي وجود كلا من رودريجو وفينيسيوس الذان يلعبا في مركز النجم البرتغالي.





وأكدت الشبكة العالمية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يركز على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يعتبر الهدف الرئيسي للملكي مما يشكل عائقاً أمام عودة الدون رونالدو.





- نجم ريال مدريد مطلوب في يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه من المتوقع رحيل الكولومبي خيمس رودريجيز عن صفوف ريال مدريد في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية وذلك في ظل عدم الإعتماد عليه من قبل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.





وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن يوفنتوس الإيطالي اقتحم سباق التعاقد مع خيمس رودريجيز وأن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس قد يلعب دوراً مهماً في انضمام الكولومبي إلى صفوف السيدة العجوز.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم الكولومبي البالغ من العمر 28 عامًا مطلوب في عدة أندية أوروبية على رأسها إيفرتون ومانشستر يونايتد الإنجليزيين ونابولي الإيطالي وأن ريال مدريد لا يريد التفريط فيه فيما لا يقل عن 40 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن خيمس رودريجيز عاد إلى ريال مدريد في الصيف الماضي بعد أن قضى فترة إعارة في بايرن ميونخ الألماني وكان كلا من نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني يرغبان في ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





- ريال مدريد يعلن رسميًا تخفيض رواتب نجومه بسبب فيروس كورونا

كشفت إدارة ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي لها عن التوصل إلى اتفاق مع نجوم فريقي كرة القدم وكرة السلة والمديرين الفنيين والمدراء في النادي على تخفيض رواتبهم بسبب فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وقال ريال مدريد في بيانه الرسمي عبر شبكة الإنترنت:"اتفق اللاعبون والمدربون في ريال مدريد في فرق كرة القدم وكرة السلة على تخفيض الأجور بنسبة 10% و 20% اعتمادًا على ظروف الموسم".





وأضاف الملكي في بيانه:"هذا القرار الذي اتخذه اللاعبون والمدربون والموظفون سيُجنب التأثير على بقية العمال بالإضافة إلى المساهمة في الأهداف الاقتصادية للكيان وذلك في ضوء انخفاض الدخل هذه الأشهر".





وتابع الملكي في بيانه:"يفخر ريال مدريد بجميع أولئك الذين يشكلون هذه العائلة العظيمة وثقافة القيم التي لا تتزعزع والتي تصبح ذات قيمة خاصة في أوقات صعبة كهذه".





واختتم الملكي بيانه:"يرغب ريال مدريد وشركاؤه ومعجبيه في تقديم كل حبهم وتضامنهم لأولئك الذين عانوا من العواقب المباشرة لهذا المرض الذي يصيبنا جميعًا خاصة أولئك الذين فقدوا أحبتهم".





- نجم فيردر بريمن : لست نادم على الإنتقال إلى ريال مدريد

أكد التركي نوري شاهين نجم فيردر بريمن الحالي أنه غير نادم عى خطوة الرحيل إلى ريال مدريد عندما كان يلعب في صفوف بروسيا دورتموند في عام 2011.





وقال شاهين في تصريحات لوسائل الإعلام:"وصلتني الكثير من العروض في ذلك العام ولكن قلت لوكيلي لن أتخلى عن بروسيا دورتموند إلا لكي ألعب لريال مدريد".





وأضاف:"كان حلمي أن أصبح بطلاً في بروسيا دورتموند وأن أكون القائد أمام هذا الجمهور الكبير ولكن أيضاً كان اللعب لريال مدريد حلم رائع".





واختتم شاهين تصريحاته قائلاً:"لقد تعرضت للإصابة في أول تدريب لي مع ريال مدريد ولم تسير الأمور بشكل جيد بعد ذلك ولكن في جميع الأحوال لم يكن الأمر بهذا السوء، أنا لست نادما على هذا القرار".





- مانشستر يونايتد يستغل رغبة ريال مدريد في ضم بوجبا بخطف صفقة جديدة

أفادت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية اليوم، رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضم أحد نجوم ريال مدريد، إذا رغب الأخير في ضم نجم اليونايتد بول بوجبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويسعى ريال مدريد منذ وقت بعيد لضم بوجبا، حيث بدأ النادي الملكي مفاوضاته بشأن اللاعب خلال الموسم الماضي، قبل أن يجدد طلبه في الفترة الحالية.





ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإن نادي مانشستر يونايتد يسعى لضم صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريجيز لصفوفه، كجزء من صفقة بيع بوجبا.





وانضم رودريجيز لريال مدريد من موناكو الفرنسي مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، عقب تألقه في كأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل، إلا أنه عانى خلال خمس سنوات مع ريال مدريد، قضى منها موسمين على سبيل الإعارة مع بايرن ميونخ.





وذكرت صحيفة " آس " الإسبانية في وقت سابق، أن رودريجيز قريب من مغادرة الفريق في الصيف نحو الدوري الإنجليزي أو الإيطالي، لاسيما وأن عقده ينتهي في عام 2021.





ويهتم نادي إيفرتون الإنجليزي بخدمات خاميس، في ظل العلاقة القوية التي تربط بين مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي واللاعب، حيث عملا سوياً في ريال مدريد وبايرن ميونخ.





على الجانب الآخر، يظل بوجبا حلماً قديماً للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال، حيث تبدو الأمور متغيرة هذا الموسم عن الموسم الماضي، بعد أن أصبح اليونايتد منفتحاً حول فكرة التخلي عنه، فضلاً عن تبقي موسم واحد حتى نهاية عقده.





- ريال مدريد يمهد للإطاحة بزيدان

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لحسم خليفة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول تحسبًا لرحيله عقب نهاية هذا الموسم.





أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تفاوض الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني الأسبق لتوتنهام الإنجليزي.





وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب توتنهام الأسبق يحظى بثقة فلورنتينو بيريز نادي ريال مدريد الذي دخل في علاقة متوترة مع زيدان في الوقت الحالي.



