وائل الإبراشي: مصر في منطقة احتواء أعداد إصابات فيروس كورونا

قال الإعلامى وائل الإبراشي، إن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى الرامية إلى توجيه الحكومة باستخدام القبضة الحديدية لازالت التعديات على أراضى الدولة والمخالفات فى البناء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية وفى الوقت الذى تبذل فيه مجهودًا كبيرًا فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، من البعد الصحى والطبى لا تغفل مطلقًا البعد الأمنى والسياسى والأجتماعى.





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية بكافة مؤسسات تعمل جاهدة على الحفاظ على صحة المصريين، وتوفير الأمن والأمان لهم، وتابع:"مصر من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا فى منطقة الاحتواء المتوازن جدًا ولكن المرحلة تتطلب الحذر الشديد وأتباع تعليمات وزارة الصحة".





وأشار "الإبراشى"، إلى أن هناك تعليمات من منظمة الصحة العالمية تنص على كيفية التعامل مع "الجوانتيات والكمامات"، اثناء التخلص منها بعد الاستخدام، مشددًا على أن إلقاء المخلفات الطبية فى الشوارع يؤثر سلبًا على صحة المواطنين ويساعد فى انتشار فيروس كورونا، وعلينا اتباع التعليمات الصحة اثناء التخلص من الأدوات الطبية بعد استخدمها.