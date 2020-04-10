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وائل الإبراشي: مصر في منطقة احتواء أعداد إصابات فيروس كورونا
الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:08 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامى وائل الإبراشي، إن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى الرامية إلى توجيه الحكومة باستخدام القبضة الحديدية لازالت التعديات على أراضى الدولة والمخالفات فى البناء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية وفى الوقت الذى تبذل فيه مجهودًا كبيرًا فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، من البعد الصحى والطبى لا تغفل مطلقًا البعد الأمنى والسياسى والأجتماعى.
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية بكافة مؤسسات تعمل جاهدة على الحفاظ على صحة المصريين، وتوفير الأمن والأمان لهم، وتابع:"مصر من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا فى منطقة الاحتواء المتوازن جدًا ولكن المرحلة تتطلب الحذر الشديد وأتباع تعليمات وزارة الصحة".
وأشار "الإبراشى"، إلى أن هناك تعليمات من منظمة الصحة العالمية تنص على كيفية التعامل مع "الجوانتيات والكمامات"، اثناء التخلص منها بعد الاستخدام، مشددًا على أن إلقاء المخلفات الطبية فى الشوارع يؤثر سلبًا على صحة المواطنين ويساعد فى انتشار فيروس كورونا، وعلينا اتباع التعليمات الصحة اثناء التخلص من الأدوات الطبية بعد استخدمها.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.
وأضاف أن الوزارة سجلت 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.
وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.
وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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