البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بالختام و"ستاندرد أند بورز" يحقق أكبر مكسب أسبوعي

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:37 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية

واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، ليسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز" أكبر مكاسب أسبوعية منذ 1974,

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي ضخ برنامج قروض بقيمة 2.3 تريليون دولار، لدعم الشركات ضد تأثيرات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.

فيما صرح رئيس الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي يبذل كل ما في وسعه لدعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن التعافي سيكون قوياً بعد انتهاء أزمة كورونا.

وكشفت بيانات اقتصادية تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من توقعات المحللين مسجلة 6.6 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الاطلاق في الأسبوع السابق له.

كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين بأقل من التقديرات خلال مارس الماضي، بفعل هبوط تكاليف الطاقة، في حين تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة قياسية.

ويترقب المستثمرين تطورات تفشي الفيروس المميت، حيث بلغ عدد الإصابات 432.4 ألف شخص مع وفاة ما يزيد عن 14 ألف شخص في الولايات المتحدة، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

ومن المقرر أن تغلق البورصة الأمريكية أبوابها أمام المستثمرين غداً الجمعة بمناسبة "الجمعة العظيمة".

وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.2 بالمائة ليصل إلى 23719.3 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 12.7 بالمائة أو ما يعادل 2667 نقطة.

وكذلك زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.4 بالمائة إلى مستوى 2789.8 نقطة، ليرتفع بنحو 12.1 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وارتفع مؤشر "ناسداك بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 8153.7 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 10.6 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر الدولار الرئيسي وهو الذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 99.542


ارتفعت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الخميس، بدعم من  قرار الاحتياطي الفيدرالي بضخ برنامج قروض بقيمة 2.3 تريليون دولار، لدعم الشركات ضد تأثيرات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.

وكشفت بيانات اقتصادية تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من توقعات المحللين مسجلة 6.6 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الاطلاق في الأسبوع السابق له.

 

كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين بأقل من التقديرات خلال مارس الماضي، بفعل هبوط تكاليف الطاقة.

ويترقب المستثمرين تطورات تفشي الفيروس المميت، حيث بلغ عدد الإصابات 432.4 ألف شخص مع وفاة ما يزيد عن 14 ألف شخص في الولايات المتحدة، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 1:34 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعة بنحو 1.3 بالمائة ليصل إلى 23726.6 نقطة، وهو ما يعادل مكاسب 293.1 نقطة.

وكذلك زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.1 بالمائة إلى مستوى 2779.9 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 8151.7 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكاسب اسبوعية طلبات البطالة بوابة الفجر الفيروس كورونا البورصة الامريكية ازمه كورونا ألفجر

أخبار تهمك

الزمالك يصدم بن شرقي بهذا القرار

منذ ساعة و نصف

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ يوم

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

صدمة جديدة بشأن عدد الوفيات بسبب 'كورونا' اليوم

منذ أقل من ساعتين

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ يوم

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 15 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

البورصة الأمريكية تتراجع فى بداية التعاملات مع ترقب قرار الفيدرالي

البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع في مستهل التعاملات اليوم الإثنين

البورصة الأمريكية ترتفع بنهاية التعاملات.. و"ستاندرد أند بورز" يسجل مستوى قياسي جديد

تراجع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية.. و"ناسداك" يصعد لمستويات قياسية جديدة

البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع.. و"ناسداك" و"ستاندرد.أند.بورز" يسجلان مستويات قياسية جديدة

البورصة الأمريكية تواصل التعافي للجلسة الثانية على التوالي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:01 م

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

08:05 م

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

07:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر