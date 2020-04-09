لاوتارو مارتينيز يقترب من برشلونة.. وأزمة في صفقة نيمار

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:45 م
نيمار
نيمار
أحمد عصام


اقترب اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي من الانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم هجوم الفريق بالموسم الجديد. 

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن رغبة لاوتارو وراتبه سيكون أقل بكثير من راتب نيمار دا سيلفا مما سيسهل صفقة تعاقد البارسا مع الأرجنتيني.

وسيكون هناك أزمة مع نادي برشلونة للتعاقد مع نيمار، بسبب المبلغ الذي يطلبه باريس سان جيرمان للاستغناء عنه، وأيضاً بسبب راتب البرازيلي الكبير للغاية.

ووضع مسئولو نادي برشلونة أولويات في تعاقداته بالصيف وهو ضم مهاجم صريح ليكون مع الأوروجوياني لويس سواريز، وأوضحت الصحيفة إن لاوتارو اهم بالنسبة للبارسا هذا الصيف.

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