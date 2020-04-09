وزير النقل السعودي يتفقد مطار الملك خالد

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
تفقد وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد ‏المنصوري، اليوم الخميس، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، للوقوف على آخر الترتيبات ‏والاستعدادات والتجهيزات وما اتخذت من تدابير لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة ‏إلى المملكة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتجولا خلال الزيارة في الصالات الدولية وشملت مركز القيادة المتنقل ومناطق الكشف ‏الحراري والجوازات وفرز الركاب.

وتأتي الزيارة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار ‏ومدى جاهزيته لاستقبال المواطنين السعوديين القادمين من الخارج.‏

كما اطلع وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني على جميع التجهيزات المتعلقة بعودة المواطنين السعوديين القادمين من ‏الخارج، كمركز القيادة المتنقل، وغرفة ‏العمليات المشتركة ‏، بالإضافة إلى منطقة كشف ‏الكاميرات الحرارية،ومنطقة ‏الجوازات، والمنطقة المخصصة لفرز الركاب إلى الحافلات.

كما ‏اطلع على جميع ‏التجهيزات المتعلقة بعودة المواطنين السعوديين القادمين من ‏الخارج، كتنظيم جدولة ‏الرحلات القادمة للمطار التي من شأنها تيسير إجراءات الدخول، إلى ‏جانب تفعيل دور ‏القطاعات والإجراءات السريعة والمتقنة لتقليل وقت انتظار المواطنين ‏القادمين من الخارج ‏لإتمام إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

‏كما دشن عربة مركز القيادة المتنقل التابعة لشركة مطارات الرياض، والتي تعد ‏‏وسيلة تكتيكية يمكنها مباشرة حالات الطوارئ، كما يتحكم مركز القيادة المتنقل بجميع ‏‏الاتصالات مع الجهات المعنية كما هو متطلب إلى أن يتم تفعيل مركز القيادة الثابت مع ‏‏الحفاظ على استمرارية بث المعلومات.



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وزير النقل مطار الملك خالد تفقد السعودية

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