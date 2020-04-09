عاجل - الأهلي يُحدد شرطه لضم رمضان صبحي بشكل نهائي

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:51 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
يسعي النادي الأهلي للدخول في مفاوضات مع نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي للحصول على خدمات رمضان صبحي المُعار للقلعة الحمراء بشكل نهائي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي للنادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري، وسوف يعود لناديه الإنجليزي مجددًا.

وأشارت تقارير صحفية أن نادي الأهلي يرغب في التعاقد نهائيًا مع رمضان صبحي لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بالموسم الجديد، ولكن يبقي المقابل المالي الضخم الذي يشترط النادي الإنجليزي الحصول عليه عقبة أمام تعاقد الأهلي مع اللاعب.

واشترط النادي الأهلي تخفيض نادي هيدرسفيلد الإنجليزي مطالبه المالية من 10 ملايين جنيه استرليني لـ 3 أو 4 ملايين للدخول في مفاوضات رسمية للتعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي سوف يستمر مع النادي الأهلي حتي نهاية الموسم الكروي الحالي، ولن تنتهي إعارته في يونيو المقبل كما كان محددًا، وذلك بعد قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالموافقة على تمديد عقود اللاعبين التي تنتهي الصيف المقبل حتي نهاية الموسم بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وانتقل رمضان صبحي لصفوف النادي الأهلي في يناير 2019 لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قبل أن ينجح مسئولي القلعة الحمراء في تمديد إعارة اللاعب لمدة موسم جديد.

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