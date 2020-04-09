عاجل.. الإمارات تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 2990 شخصاً.





‏‪‬وكشفت الوزارة عن وفاة حالتين بفيروس كورونا، ليصل عدد الوفيات في الدولة 14 حالة، و شفاء 29 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 268، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".





وأوضحت أنه تم إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد خلال اليومين الماضيين على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.





ويأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.



