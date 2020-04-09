أمطار ورياح.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 10/ 4/ 2020

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الخميس الموافق الـ9 من أبريل 2020، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة في مصر وبعض المدن والعواصم العربية والعالمية.





حالة الطقس





وقالت الهيئة في بيانها الصادر اليوم، إن طقس القاهرة الكبرى يكون لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





درجات الحرارة المتوقعة





وتتوقع الأرصاد، أن يكون طقس الوجه البحري لطيف نهارا شديد البرودة ليلا شبورة مائية صباحًا أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.





طقس السواحل الشمالية





وأوضحت الهيئة في بيانها، أن طقس السواحل الشمالية والغربية سيكون مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة.





أمطار خفيفة ورياح





وتابعت: "السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطيف نهارا شديد البرودة ليلا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة".





رمال وأتربة ورياح





وأما عن حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.





بارد في ساعات الليل





وكشفت الهيئة في بيانها عن الطقس المتوقع على شمال وجنوب الصعيد، حيث يكون معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة في مصر:





القاهرة 21 14





شبين الكوم 21 13





طنطا 20 13





مطروح 19 11





الزقازيق 21 13





الإسماعيلية 24 12





الإسكندرية 19 14





درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن والعواصم العربية والعالمية:







