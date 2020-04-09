أمطار ورياح.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 10/ 4/ 2020

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:55 م
حالة الطقس ودرجات الحرارة
حالة الطقس ودرجات الحرارة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الخميس الموافق الـ9 من أبريل 2020، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة في مصر وبعض المدن والعواصم العربية والعالمية.

حالة الطقس 

وقالت الهيئة في بيانها الصادر اليوم، إن طقس القاهرة الكبرى يكون لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة

وتتوقع الأرصاد، أن يكون طقس الوجه البحري لطيف نهارا شديد البرودة ليلا شبورة مائية صباحًا أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

طقس السواحل الشمالية

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن طقس السواحل الشمالية والغربية سيكون مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة.

أمطار خفيفة ورياح

وتابعت: "السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطيف نهارا شديد البرودة ليلا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة".

رمال وأتربة ورياح

وأما عن حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

بارد في ساعات الليل

وكشفت الهيئة في بيانها عن الطقس المتوقع على شمال وجنوب الصعيد، حيث  يكون معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة في مصر:

القاهرة      21    14

شبين الكوم   21   13

طنطا          20   13

مطروح       19   11

الزقازيق       21   13 

الإسماعيلية    24   12

الإسكندرية    19   14

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن والعواصم العربية والعالمية:


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة حالة الطقس

أخبار تهمك

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ يوم

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ يوم

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يصدم بن شرقي بهذا القرار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. رمضان صبحي يصدم جماهير الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

صدمة جديدة بشأن عدد الوفيات بسبب 'كورونا' اليوم

منذ ساعتين

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: "أمطار رعدية على هذه المناطق"

"أمطار ورياح".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم الاثنين

خليك فى البيت.. بيان عاجل من الأرصاد يحذر من طقس اليوم

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة لمدة يومين.. لا تنخدعوا

الأرصاد: اغلقوا الشبابيك.. الرمد الربيعي سيظهر من اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:01 م

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

08:05 م

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

07:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر