"ساويرس" يفجر مفاجأة عن تصريحاته بشأن خفض رواتب موظفيه (فيديو)

قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إنه لم يخفض مرتبات الموظفين، ولم يفصل أحدًا منهم بسبب أزمة فيروس كورونا، لافتَا إلى أن حديثه عن خفض المرتبات مرتبط بشركات السياحة التي تأثرت بشكل كبير بهذه الأزمة.





وتابع "ساويرس"، خلال حواره مع فضائية "سكاي نيوز"، مساء الخميس: "الفنادق كلها قفلت بالضبة والمفتاح ولا تملك أي ايرادات، وأنا لا أملك شركات سياحة.. لكن لما بقول حاجة فيه رغبة لتصيد تصريحاتي، لكن أنا مش بتأثر".





ولفت رجل الأعمال، إلى أن مصر اتخذت إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، تتمثل في تأجيل الضرائب، وأقساط القروض، لافتًا إلى أن 90% من هذه الإجراءات صائبة.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.





وأضاف أن الوزارة سجلت 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.





وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.





وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



