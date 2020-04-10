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نجيب ساويرس: تبرعنا بـ100 مليون جنيه

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:29 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
كـسـاب أحـمـد
قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن مؤسسة "ساويرس للتنمية" تبرعت بـ100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هذه المؤسسة علمية ولا تتبرع بأي أموال، إلا بعد عقد اجتماعات مع وزارة الصحة والتعليم وبنك الطعام، لمعرفة أوجه صرف هذه الأموال. 

وتابع "ساويرس"، خلال حواره مع فضائية "سكاي نيوز"، مساء الخميس، أنه لا يستطيع أن يرضي الناس، معقبًا: "لو ما تبرعتش هيقولوا بخيل، ولو تبرعت هيقولوا ده اللي قدرت عليه، أنا لا أهتم برأي أحد إلا الله عز وجل، لأن الفلسفة كتير".

ولفت إلى أن عودة الاقتصاد المصري لمعدله الطبيعي الذي كان يتراوح لـ6%، في حاجة لعام أو أكثر بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.

وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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