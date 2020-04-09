أخبار برشلونة اليوم الخميس 9 إبريل 2020: صفقة تبادلية كبرى مع مانشستر سيتي.. ميسي يرد على رحيله إلى إنتر ميلان.. خيانة جديدة وقرار نيمار يطرد نجم برشلونة

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 9 - 4 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 9 - 4 - 2020 :-





- تشيلسي يقدم عرضا لشراء كوتينيو .. وبرشلونة يرد

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن تشيلسي يرغب في التعاقد مع كوتينيو على سبيل الإعارة بالموسم المقبل وليس عن طريق الشراء، وكتبت الصحيفة إن نادي تشيلسي يريد أن يأخذ كوتينيو على سبيل الإعارة للموسم المقبل مقابل نحو 15 مليون يورو بالإضافة إلى دفع راتبه بالكامل وحال نجح اللاعب سيحاول تحويل الصفقة إلى دائمة.





- برشلونة يحدد بديل سواريز

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن برشلونة يفاضل بين الثنائي نيمار ولوتارو ماريتينز للتعاقد مع واحد منهما ليكون بديلاً للمهاجم الحالي لويس سواريز، واشارت الصحيفة إلى أن إدراة برشلونة تري بأن لوتارو مارتينيز سيكون أفضل من نيمار في هجوم برشلونة لصغر سنه ولامكانياته في اللعب بمركز 9.





- بتصريح قوي.. ميسي يرد على أنباء انتقاله إلى إنتر ميلان

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، الكثير من الأنباء التي تفيد بمفاوضات موعسة من جانب مسؤولي نادي إنتر ميلان الإيطالي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ورد ميسي هذه على الأنباء المنتشرة مؤخرًا قائلًا عبر حسابه الرسمي عبر "انستجرام" :" أخبار زائفة"، وكانت شبكة " TNT Sports " الأرجنتينية، ذكرت أن إنتر ميلان دخل في مفاوضات موسعة مع برشلونة، للتوقيع مع ميسي صاحب الـ32 عاماً هذا الصيف.





- تقارير.. صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

وفقاً لصحيفة الديلي تليغراف الإنجليزية فإن برشلونة يتجه لعقد صفقة تبادلية نارية مع فريق مانشستر سيتي في الصيف المقبل لتعزيز الخط الدفاعي للفريق، واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة السماح للاعبه البرتغالي نيلسون سيميدو لنادي مانشستر سيتي في نظير حصول النادي الكتالوني على خدمات ظهير السيتي كانسيلو.





- برشلونة يستقر على الصفقات الجديدة

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن برشلونة استقر على التعاقد مع مدافع ولاعب وسط بجانب مهاجم أو اثنين حسب الحالة الاقتصادية، واضافت الصحيفة أن خيارات برشلونة في الهجوم واضحة وهي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ولوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان وقد يتعاقد النادي مع الثنائي في حالة تواجد المال الكافي.





- برشلونة يرفض اللاعب المجاني

ذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة قرر رفض التوقيع مع ويليان لاعب وسط برشلونة رغم أن الصفقة ستكون مجانية لصالح النادي الكتالوني، وحاول برشلونة التوقيع مع ويليان صاحب الـ31 عاماً أكثر من مرة، لكن النادي فشل في ذلك، علماً أن اللاعب ينتهي عقده مع البلوز نهاية هذا الموسم، ويذكر أن ويليان يلعب في تشيلسي منذ عام 2013، وخاض مع البلوز 322 مباراة وسجل 57 هدفاً وصنع 58.





- ميسي ونيمار يتفقان على طرد المنبوذ

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجآة مدوية، بشأن اقتراب البرازيلي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وقال أحد الصحفيين الإسبان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن نيمار لا يريد أن يتواجد الفرنسي أنطوان جريزمان في صفوف برشلونة، حيث لا يرغب البرازيلي في مزاملته، وهي كذلك رغبة ميسي، حيث أوضحت تقارير صحفية بأن الارجنتيني كان يفضل التعاقد مع نيمار بدلًا من جريزمان.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" في وقتٍ سابق، بأن إدارة الفريق الكتالوني تُريد أن يدخل جريزمان في ضمن صفقة إعادة نيمار إلى البلوجرانا مرة أخري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



