رويس: على سانشو أن يبقي مع دورتموند

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
وجه ماركو رويس قائد نادي بروسيا دورتموند الألماني، نصيحة إلى زميله بالفريق جايدون سانشو، ناصحًا إياه بالبقاء مع الفريق وعجم الرحيل.


وقال رويس لصحيفة بيلد المحلية: "جايدون لاعب استثنائي وسيطالب به أكبر الأندية، أنصحه بالبقاء مع دورتموند سنة إضافية، أو اثنتين، من وجهة نظري، لا مكان أفضل بالنسبة إليه".

وتابع رويس الذي تعرض لإصابة قبل توقف الدوري الألماني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد: "بعدها، يمكنه تحقيق وثبة كبيرة كلاعب أكثر كمالاً، وذلك بعد تطوره هنا بهدوء كلاعب أساسي، ثم يتعين عليه إيجاد موقع أساسي مع فريقه الجديد، وهذا ليس سهلاً أبداً للاعب يبلغ العشرين".

وكان الرئيس التنفيذي لدورتوند هانز-يواكيم فاتسكه قال إن وصيف الدوري الألماني حالياً لن يتمسك بسانشو (11 مباراة دولية) الذي ينتهي عقده في 2022، بحال رغب بالرحيل "حتى قبل وباء كورونا، قلنا أننا نرغب في بقائه، لكن في النهاية علينا احترام خيار اللاعبين".

وتشير تقارير إلى رغبة أندية مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول وتشيلسي الإنجليزية، برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي بضم الجناح الموهوب.

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