أحمد موسى يكشف سر تعصب السيسي خلال لقاء العمال

قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أحد المواقع الإنشائية اليوم حملت العديد من الرسائل؛ موضحا أنه "كان متعصب بسبب عمل العمال بدون كمامات".





وأضاف "موسى"، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ أن "المشروعات يشرف عليها مهندس مدني تابع لشركة المقاولين العرب؛ ودي شركة شايلة البلد ولازم تخلص الشغل اللي بتعمله".





ونوه موسى، بأن لهجة الرئيس السيسي عصبية لانحيازه الشديد إلى العامل المصري؛ مشيرا الي أن ما فعله الرئيس رسالة إلى كل أصحاب المشروعات للمحافظة على العاملين.





وأكد أهمية ارتداء الكمامات، حتى يساعد الشعب مع الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.





وأضاف أن الوزارة سجلت 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.





وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.





وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



