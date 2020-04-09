مانويل جوزيه: تدريب الأهلي من أعظم الأشياء في حياتي.. ومستقبل كرة القدم سيكون صعبًا بعد كورونا

أكد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن تدريب النادي الأحمر واحدا أعظم الأشياء التي حدثت في حياتي.



وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية :"تدريب النادي الأهلي واحدة من أفضل الأمور التي حدثت في حياتي وصنعت الفارق معي".



وأضاف :"أقضي اليوم في المنزل مرتديا القناع بسبب فيروس كورونا".



وتابع :"مستقبل كرة القدم عقب كورونا ستكون صعبة للغاية ولن تكون سهلة بعد ما نسمعه من الأندية وتخفيض الراوتب على اللاعبين".



وواصل :"أنا أحب النادي الأهلي، ودائما في قلبي، وهو من أهم الأشياء في حياتي".



وأشار :"تاريخي مع النادي الأهلي وحققت بطولات لم يتمكن أحد من تحقيقها، لا أتابع الإدارة في الوقت الحالي ولكن أتمنى التوفيق لهم".



