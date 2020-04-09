مانويل جوزيه: تدريب الأهلي من أعظم الأشياء في حياتي.. ومستقبل كرة القدم سيكون صعبًا بعد كورونا
الخميس 09/أبريل/2020 - 11:18 م
علي نبوي
أكد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن تدريب النادي الأحمر واحدا أعظم الأشياء التي حدثت في حياتي.
وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية :"تدريب النادي الأهلي واحدة من أفضل الأمور التي حدثت في حياتي وصنعت الفارق معي".
وأضاف :"أقضي اليوم في المنزل مرتديا القناع بسبب فيروس كورونا".
وتابع :"مستقبل كرة القدم عقب كورونا ستكون صعبة للغاية ولن تكون سهلة بعد ما نسمعه من الأندية وتخفيض الراوتب على اللاعبين".
وواصل :"أنا أحب النادي الأهلي، ودائما في قلبي، وهو من أهم الأشياء في حياتي".
وأشار :"تاريخي مع النادي الأهلي وحققت بطولات لم يتمكن أحد من تحقيقها، لا أتابع الإدارة في الوقت الحالي ولكن أتمنى التوفيق لهم".
وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية :"تدريب النادي الأهلي واحدة من أفضل الأمور التي حدثت في حياتي وصنعت الفارق معي".
وأضاف :"أقضي اليوم في المنزل مرتديا القناع بسبب فيروس كورونا".
وتابع :"مستقبل كرة القدم عقب كورونا ستكون صعبة للغاية ولن تكون سهلة بعد ما نسمعه من الأندية وتخفيض الراوتب على اللاعبين".
وواصل :"أنا أحب النادي الأهلي، ودائما في قلبي، وهو من أهم الأشياء في حياتي".
وأشار :"تاريخي مع النادي الأهلي وحققت بطولات لم يتمكن أحد من تحقيقها، لا أتابع الإدارة في الوقت الحالي ولكن أتمنى التوفيق لهم".
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