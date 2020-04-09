مانويل جوزيه: تدريب الأهلي من أعظم الأشياء في حياتي.. ومستقبل كرة القدم سيكون صعبًا بعد كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن تدريب النادي الأحمر واحدا أعظم الأشياء التي حدثت في حياتي.

وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية :"تدريب النادي الأهلي واحدة من أفضل الأمور التي حدثت في حياتي وصنعت الفارق معي".

وأضاف :"أقضي اليوم في المنزل مرتديا القناع بسبب فيروس كورونا".

وتابع :"مستقبل كرة القدم عقب كورونا ستكون صعبة للغاية ولن تكون سهلة بعد ما نسمعه من الأندية وتخفيض الراوتب على اللاعبين".

وواصل :"أنا أحب النادي الأهلي، ودائما في قلبي، وهو من أهم الأشياء في حياتي".

وأشار :"تاريخي مع النادي الأهلي وحققت بطولات لم يتمكن أحد من تحقيقها، لا أتابع الإدارة في الوقت الحالي ولكن أتمنى التوفيق لهم".

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