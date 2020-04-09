تطورات جديدة في الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بعد إصابته بفيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:19 م
بوريس جونسون - رئيس الوزارء البريطاني
بوريس جونسون - رئيس الوزارء البريطاني
أوضحت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان لها، مساء اليوم الخميس، أخر مستجدات علاج رئيس الوزراء "بوريس جونسون"، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، أواخر الشهر الماضي.

وقالت الوزارة، إن بوريس جونسون رئيس الوزارء غادر العناية المركزة التي تسبب مضاعفات الفيروس التاجي المستجد في دخولة إليها، وهو الآن بمستشفي سانت توماس لتلقي الرعاية الطبية.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني دخل العناية المركزه منذ أيام بعد ظهور مضاعفات لفيروس كورونا الذي أصيب به، وأنابه دومينك راب، وزير الخارجية البريطاني بشكل مؤقت، حتي يتم شفاءه.

وارتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 96,877 مصاب حالي، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 18,279 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي عدد المعافين 28,470 شخصًا.

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