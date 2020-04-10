أحمد موسى يحذر غير الملتزمين: "خلي بالكم الرئيس هيجيلكم"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كافة الأمور بنفسه لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا؛ موضحا أن نزول الرئيس للشارع اليوم يعطي درسا للجميع بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.





ووجه موسى خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ حديثه أصحاب المشاريع الذين لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية: "خلي بالكم هتلاقي الرئيس عندكم بيتابع كل الأمور بنفسه"؛ مشيرا إلى الاسبوعين القادمين في غاية الأهمية للحد من انتشار الفيروس.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بجولة تفقدية مفاجئة وانتقد عمل العمال في أحد المشروعات القومية بدون الكمامات؛ وتم محاسبة المسئولين عن ذلك حسب بيان شركة المقاولون العرب.





و أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.





وأضاف أن الوزارة سجلت 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.





وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.





وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



