بعد تعليق الصلوات.. البابا يترأس أول قداس من وادي النطرون

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي صباح اليوم الجمعة، في كنيسة التجلي بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمناسبة جمعة ختام الصوم الإربعيني، بدون حضور شعب.





يأتي ذلك هو القداس الأول الذي يترأسه قداسة البابا بعد قرار غلق الكنائس ووقف جميع الصلوات والطقوس بها، طبقًا للقرارات الدولة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.