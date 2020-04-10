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بعد تعليق الصلوات.. البابا يترأس أول قداس من وادي النطرون

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:05 ص
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
حازم رفعت
يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي صباح اليوم الجمعة، في كنيسة التجلي بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمناسبة جمعة ختام الصوم الإربعيني، بدون حضور شعب. 

يأتي ذلك هو القداس الأول الذي يترأسه قداسة البابا بعد قرار غلق الكنائس ووقف جميع الصلوات والطقوس بها، طبقًا للقرارات الدولة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن يقام صلوات القداس وسط حضور قليل مقتصر علي مجمع رهبان الدير وبعض الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس. 

وقررت الأديرة القبطية في مصر غلق أبوابها أمام جميع الزوار، وأكدت عدم وجود أي استثناءات لاستقبال الأباء الكهنة أو اسر الرهبان أو من الشباب الراغبين لقضاء فترة الخلوة.

كما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طريقتها فى إقامة صلوات أسبوع الالآم وصلوات العيد.

وقالت الكنيسة، على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن وكل أوان وفي كل مكان يشفي أمراضنا (جمعة ختام الصوم) ويقيمنا من موت الخطية (سبت لعازر ) فتمتلئ أفواهنا تسبيحًا ونهتف: أوصنا يا ابن دَاوُدَ (أحد الشعانين) ونسير معه في الطريق إلى الجلجثة، قائلين: لك القوة والمجد والبركة والعزة (أسبوع البصخة) حتى قيامته فنتهلل مع كل الصفوف السمائية هاتفين: خريستوس آنيستي، المسيح قام فنصير فيه ويصير فينا ويثبت فرحنا به، ولأن حياة الكنيسة الأولى، وكان فيها الجميع يواظبون على الصلاة والطلبة بنفس واحدة، وسرت هذه الروح من جيل إلى جيل".

وتنوه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سيصلي صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة الفترة المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي. 

وسوف تذيع القنوات الفضائية القبطية هذه الصلوات، مباشرةً وكذلك الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على موقع فيس بوك.

ويدعو قداسة البابا أبناء الكنيسة في كل مكان إلى الحرص على المشاركة في هذه الصلوات عبر الشاشات لتتأصل فينا وحدانية القلب والروح التي للمحبة، وسوف تعلن الكنيسة أولًا بأول بمواعيد الصلوات عبر صفحتنا الرسمية وقنواتنا القبطية.

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