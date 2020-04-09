رومانيا توقف تصدير الحبوب لخارج دول الاتحاد الأوروبي





أعلنت رومانيا وقف تصدير الحبوب من " لقمح والشعير والشوفان والذرة والأرز ودقيق القمح والبذور الزيتية والسكر " لخارج الاتحاد الاوربي .





قال وزير الداخلية الروماني مارسل فيلا يوم الخميس إن رومانيا حظرت تصدير الحبوب إلى غير دول الاتحاد الأوروبي أثناء حالة الطوارئ المعلنة حتى منتصف مايو، وذلك لتلبية حاجاتها المحلية في خضم تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأبلغ فيلا الصحفيين أن الأمر العسكري الصادر عن الحكومة يشمل القمح والشعير والشوفان والذرة والأرز ودقيق القمح والبذور الزيتية والسكر.