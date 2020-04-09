هل يكون فايلر خليفته؟.. مانويل جوزيه يرد

رد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على ما تردد حول رؤية البعض بأن السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر الحالي سيكون خليفة له.



وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"ليس من السهل أن يصبح فايلر جوزه جديد.. عندما توليت المهمة خلفة الجماهير طالبوني بأن أحقق مثلما حققته هيديكوتي".



وحول رأيه في فايلر مدرب الأهلي قال :"أنا بعيد في الفترة الأخيرة وبالتالي من الصعب أن أقول رأيي في المدرب السويسري رينيه فايلر".



وعن رأيه بقرار أحمد فتحي قال :"أحمد فتحي اتخذ قرار سئ للغاية بالرحيل عن النادي الأهلي، وهو يحزني ولكن في النهاية هو يعلم بأن المبلغ المالي أكبر في بيراميدز، وكنت أتمنى بقاء اللاعب في النادي الأحمر وإنهاء مشواره لأنه واحدا من أفضل اللاعبين الذين دربتهم".