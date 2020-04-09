أمانة جازان تغلق مسكنًا للعمالة مخالف ضمن إجراءات الوقاية من كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قررت أمانة منطقة جازان، إغلاق سكنًا للعمالة بأحد الأحياء السكنية بمدينة جيزان، ضمن جهودها المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وتقرر غلق سكن العمالة، لعدم مطابقته للائحة واشترطات مساكن العمال، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي خط الدفاع الأول للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان، أن الفرق الميدانية بالأمانة رصدت عددًا من الملاحظات على أحد مساكن العمال الواقعة بأحد الأحياء السكنية بمدينة جيزان، وتم التنسيق مع شرطة المنطقة وإخلاء الموقع لعدم استيفائه الاشتراطات الخاصة بمساكن العمال.

وأكد ابن سعيدان أن الأمانة تعمل على إنفاذ توجيهات الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة جازان، وتوجيه ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، بتطبيق جميع التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، ومنها التأكد من اشتراطات لائحة مساكن العمال.

كما بيّن ابن سعيدان أن أمانة منطقة جازان قامت بعمل بوابات تعقيم ذاتي لعمالة الأمانة بعد عودتهم من أعمالهم الميدانية، وذلك الإجراءات الوقائية؛ لضمان عدم انتشار الفيروس بين العمال القائمين بأعمال التعقيم والنظافة المستمرة في مدينة جيزان.

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