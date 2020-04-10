برلماني يكشف آخر الأوضاع في قرية المعتمدية

قال علاء والي، عضو مجلس النواب، إن الأمور مستقرة في قرية المعتمدية التابعة لمحافظة الجيزة، والمواطنين متعاونين بشكل كبير.





وأضاف "والي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، تقديم الإعلامي علاء أبوبكر، المذاع على فضائية "المحور"، الخميس، أن أهالي القرية غير معتادين على البقاء في المنزل طوال الوقت داخل العزل الصحي المفروض عليهم، متابعا: "الناس مش متعودة على كدا إحنا كشعب الناس متاخدة من هيبة الموقف".





وأكد النائب البرلماني أنه على تواصل دائم مع رئيس مجلس النواب ومستشار الأمين العالم للمجلس، لمتابعة ما يحدث داخل القرية، مشيرًا إلى أنه تم توفير كافة سبل المعيشة المحترمة والآدمية للمواطنين، حتى لا يكون الوضع مؤثر عليهم بأي صورة، مشددًا على أن الأوضاع في المعتمدية مستقرة ويتم حل شكاوى المواطنين، وتوفير كافة السلع.





و أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.





وأضاف أن الوزارة سجلت 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.





وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.





وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



