أخبار الزمالك اليوم الخميس 9 إبريل: التضحية بثلاثي الفريق من أجل عيون نجم بيراميدز.. 3 صفقان مفاجئة على رادار الأبيض.. المطالبة بإلغاء الدوري





شهد نادي الزمالك اليوم الخميس ٩ أبريل العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها صدمة لبن شرقي وقرار رسمي بشأن بيع نجم الفريق وفرمان ناري بشأن بطولة الدوري.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





الزمالك يصدم بن شرقي بهذا القرار





اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ في الساعات القليلة الماضية بشأن المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق.





وحاول أشرف بن شرقي معرفة رأي نادي الزمالك في رحيله عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.





ولكن أكد مسئولو القلعة البيضاء إلى بن شرقي أنهم يرفضون رحيله نهائيا في الصيف نظرا لحاجة الفريق الشديدة له الفترة المقبلة.





شوبير يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي





اوضح أحمد شوبير خلال تصريحاته أنه لا نية داخل نادي الزمالك للتعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول بالنادي الأهلي بعد نهاية الموسم.





واشار شوبير إلى أنه لم يتحدث أي مسئول من نادي الزمالك مع أحمد فتحي مؤكدا على أن هناك ازمة مادية داخل النادي الأبيض.





الزمالك يحدد أولويات الفريق في الصيف





حدد نادي الزمالك أولوياته لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وتحديدًا في المراكز التي تحتاج إلى ذلك.





ووضع النادي الأبيض أحمد أيمن منصور الظهير الأيسر لنادي بيراميدز على رأس أولويات الفريق في الصيف القادم.





وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك سرعة التعاقد مع أحمد أيمن خاصة بعد تألق اللاعب الفترة الماضية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.





عبد الله السعيد يصدم الزمالك





كشف مصدر مقرب من نادي الزمالك، حقيقة دخول النادي في مفاوضات جدية مع عبد الله السعيد نجم المنتخب المصري وفريق بيراميدز من أجل ضمه للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأضافت التقارير، أن رغبة السعيد هي التي وقفت حائلاً نحو إتمام الصفقة، حيث يرغب اللاعب في استكمال مشواره مع بيراميدز، ولا يرغب في خوض تجربه جماهيرية مجدداً.





الزمالك يرد على أنباء التعاقد مع قائد الأهلي





كشف مسؤولي نادي الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة خلال الفترة الأخيرة، بشأن مفاوضات الفريق مع حسام عاشور قائد النادي الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء :"حسام عاشور خارج حسابات الزمالك الفترة المقبلة، ولم ولن نفاوضه".





نجم الزمالك يكشف حقيقة رحيله عن القلعة البيضاء





كشف محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك حقيقة الأخبار المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص رحيله عن صفوف الأبيض إلى إحدي الدوريات الخليجية.





ونشر أبو جبل صوره لخبر منشور على احدى المواقع الالكترونية بعنوان حارس الزمالك يبلغ مرتضى منصور بعروض السعودية وعلق عليه : والله الكلام دة ما حصل ".





بعد العروض الخارجية.. الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي





وصلت العديد من العروض الخارجية في الفترة الأخيرة للتعاقد مع التونسي فرجاني ساسي نجم وسط نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ورفض نادي الزمالك كل العروض المقدمة إلى ساسي مؤكدا أن النادي لا ينوي بيع الللاعب نهائيا نظرا لاعتماد الفريق عليه وأنه سيظل داخل النادي في الموسم القادم.





قرار مفاجئ من الزمالك بشأن الدوري المصري





اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن بطولة الدوري في حالة استمر تعليق المسابقة بسبب فيروس كورونا.





ويستعد الزمالك لإرسال خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة يطالب خلاله بإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم بسبب الغموض الذي يسيطر على المسابقة.





3 صفقات مفاجأة على طاولة الزمالك في الصيف





وضع نادي الزمالك ثلاثة صفقات مفاجأة ضمن أهداف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الفريق الأبيض.





ويستهدف نادي الزمالك التعاقد مع عمر جابر وأحمد أيمن منصور نجمي نادي الزمالك لتدعيم الجبهتي اليسرى واليمنى في الفريق بداية من الموسم القادم.





كما يرغب الفارس الأبيض في التعاقد مع كريم العراقي نجم نادي المصري لتدعيم الجبهة اليمنى في حالة فشل النادي في التعاقد مع عمر جابر.





محمد عبد الجليل يكشف سر رحيله عن الزمالك





كشف محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، أسباب رحيله عن نادي الزمالك بعد فترة قصيرة داخل ميت عقبة.





وأكد محمد عبدالجليل في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "خلال لقاء الزمالك والأهلي، شاركت لمدة 35 دقيقة فقط ووقتها اضايقت بسبب تغييري"





وتابع: "بعد الخروج من المباراة سألت ليه خرجتوني قالولي أنت اهلاوي ومبتلعبش بكامل جهدك ووقتها قررت الرحيل".





رضا عبد العال يطالب الزمالك بعدم التعاقد مع عمر جابر لهذا السبب





كشف رضا عبد العال لاعب الاهلي والزمالك السابق ان عمر جابر لاعب بيراميدز خلص كورة ولا يصلح العودة للقلعة البيضاء هذا الموسم .





واضاف عبد العال في تصريحات على قناة Ten مع الاعلامي اسلام صادق ، اطالب الزمالك بالتراجع في اتمام صفقة عمر جابر لانه لن يُفيد الفريق نهائي مؤكدا انه لم يلعب كثيرا في بيراميدز خلال هذا الموسم .





الزمالك يدخل فى مفاوضات مع نجم الوداد المغربي





يسعي نادي الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بصفقات قوية للإستمرار فى تقديم مستواه المميز تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.





وكشف الإعلامي إسلام صادق، أن مسؤولو الزمالك فتحوا خط مفاوضات مع محمد ناهيري الظهير الأيمن لفريق الوداد المغربي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





الزمالك يضحي بثلاثي الفريق لعقد صفقة مفاجأة مع بيراميدز





يستهدف نادي الزمالك التعاقد مع بعض نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.





وأظهر الزمالك اهتمام بالتعاقد مع عمر جابر ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور نجوم نادي بيراميدز في الصيف القادم.





ويفكر المارد الأبيض في تقديم مبلغ مالي لنادي بيراميدز بالإضافة إلى بعض اللاعبين من بينهم محمد عبد السلام وكابونجو كاسونجو ومحمد عنتر لضم ثلاثي الفريق.



