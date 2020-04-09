غلق وتشميع مقهى وضبط مواطنين لمخالفة حظر التجوال ببني سويف (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، برئاسة نشأت معبد، وعلاء الصغير، نائبي رئيس المدينة، بمساعدة قوات شرطة مركز إهناسيا برئاسة العميد محمود مهني، مأمور المركز، حملة مكبرة لمتابعة مدي الالتزام بقرار حظر التجول الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتجولت الحمة بشوارع واحياء مدينة إهناسيا وقرية شرهي، وتمكنت من كافيه وتشميعه بالشمع الأحمر، لمخالفة قرار الحظر بشأن فتح المحال والمنشأت التجارية، بعد الساعة الخامسة مساءً، كما تموالتحفظ على بعض المواطنين، لمخالفتهم حظر التجوال وذلك بمعرفة قوات الشرطة، واتخاذ الاجراءات القانونية.



وفي سياق متصل، أكد الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ أليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى لظاهرة التعدى على أراضى الدولة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.



وأشار المحافظ، إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه، منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمنى محدد وفى إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.



وأضاف المحافظ، أنه بالتزامن مع جهود المحافظة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، فإنه يتم تكثيف الحملات لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الخاصة، وذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، مشيرا إلى أنه تم، خلال أسبوع واحد فقط، إزالة ما يقرب من 300 حالة تعد سواء على الأراضى الزراعية أوأراض أملاك الدولة على مستوى المحافظة،لافتًا إلى متابعته على مدار الساعة، للجهود التى تقوم بها أجهزة المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، لإزالة التعديات،والتصدى لمحاولات البعض إستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات، خاصة خلال ساعات حظر التجول التي أقرتها الحكومة.



وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة لملف تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية،ومنع أية تعديات مستجدة.



وأشار محافظ بني سويف، إلى اجتماع لجنة البت "أمس الأربعاء" والتي تم خلالها الموافقة على 18 طلب تقنين جديد، ليصل بذلك عدد الموافقات إلى 1616 طلب، فيما بلغ عدد العقود الإبتدائية المحررة إلى 401 عقد بواقع 287 مباني و114 زراعة.

