ريهام حجاج تتألق في البرومو الأول لمسلسل "لما كنا صغيرين"

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
يارا أحمد

تم عرض البرومو الدعائي الأول لمسلسل"لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج في ثاني بطولة مطلقة لها بعد مسلسل كارمن، أمام الفنان خالد النبوي والفنان محمود حميدة الذي يعود للدراما بعد فترة غياب كبيرة، ومن مشاهد البرومو يبدو ان المسلسل سيشهد مباراة فى التمثيل بين جميع أبطاله.

 

"لما كنا صغيرين" تدور أحداثه "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجى الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.

 

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "ارت مبكرز" للمنتج أحمد عبد العاطي ويشارك في المسلسل مجموعة من النجوم وهم نسرين امين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي وورفع القائمون على المسلسل حالة الطوارئ للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث تم تصوير عدد من مشاهد مسلسل "لما كنا صغيرين" في مدينة الانتاج الإعلامي في منطقة بيت الأمة وكافتيريا الحي الشعبي، وأحد القصور داخل حي جاردن سيتي، وكذلك داخل مجمع الأستديوهات بأكثر من ديكور داخله.

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