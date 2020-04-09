فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل 2020 برقم التليفون فقط عبر المصرية للإتصالات

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:30 م
فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل 2020 برقم التليفون فقط عبر المصرية للإتصالات

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020، اقترب موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لجميع الخطوط الأرضية بمحافظات مصر لشهر أبريل لعام 2020 والتي يتم إصدارها كل 3 شهور بنظام الربع سنوي للتليفونات المنزلية للعملاء والمشتركين في الخدمة والتي ستصدر يوم 15 أبريل الجاري عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات، حتي يتمكن المشتركين من معرفة الفاتورة وسدادها خلال فترة السماح المحددة من جانب الشركة.


فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020

مع بداية شهر أبريل الحالي لعام 2020، تزايدات عمليات البحث عبر محركات جوجل لمعرفة قيمة فاتورة التليفون المنزلي وخطوات البحث عن فاتورة التليفون المنزلي وطرق سداد الفاتورة حسب تعليمات الشركة المصرية للإتصالات، وخلال موقعكم بوابة الفجر الإلكترونية، نستعرض معكم خطوات معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2020، خلال التقرير التالي بكافة التفاصيل والمعلومات.


رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020

خصصت الشركة المصرية للإتصالات، موقعًا إلكترونيًا عبر الأنترنت للإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وفقًا للخطوات والطرق المتاحة من الشركة لجميع العملاء لمعرفة الفاتورة من خلال الدخول عبر رابط موقع الشركة المصرية للإتصالات ” خدمات “، والبدء في إدخال كود المحافظة ورقم التليفون ثم الضغط علي كلمة عرض فواتير لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي.


إدخال رقم كود المحافظة.

كتابة رقم التليفون.

ثم الضغط علي كلمة "عرض فواتير".


طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

هناك عدد من الخطوات اللازمة لسداد فاتورة التليفون المنزلي، كما هو محدد من جانب الشركة المصرية للإتصالات، حيث يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي وفقًا للطرق التالية.

يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عن طريق السداد الإلكتروني.

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عن طريق مكاتب مصاري وفوري.

الذهاب لأقرب سنترال تابع له العملاء والمشتركين وسداد الفاتورة برقم التليفون الأرضي.

ونتابع معكم في بوابة الفجر الإلكترونية، خلال الساعات المقبلة إصدار الشركة المصرية للإتصالات، فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل لعام 2020، حتي يبدأ المشتركون في الإستعلام عن الفاتورة والبدء في سدادها قبل إنتهاء مدة السداد.

فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل 2020 برقم التليفون فقط عبر المصرية للإتصالات

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