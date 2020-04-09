المملكة المتحدة تدعم مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن





دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ، اليوم الخميس، جميع الأطراف في اليمن إلى التجاوب مع مبادرة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار، موضحاً أ ن "هذه الهدنة التي أعلنها التحالف تعد خطوة مهمة نحو وقف دائم لإطلاق النار في اليمن".





وشدد راب، على ضرورة أن تتجاوب جميع الأطراف في اليمن مع مبادرة التحالف العربي وانتهاز الفرصة للدخول في محادثات سياسية لإنهاء النزاع والوصول إلى سلام دائم، لافتاً إلى أن بلاده تعمل أيضا على تقديم المساعدة لليمنيين الذين هم في حاجة ماسة لمكافحة فيروس كورونا حتى لا تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.



