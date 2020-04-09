المملكة المتحدة تدعم مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن
الخميس 09/أبريل/2020 - 11:34 م
الفجر
دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، جميع الأطراف في اليمن إلى التجاوب مع مبادرة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار، موضحاً أن "هذه الهدنة التي أعلنها التحالف تعد خطوة مهمة نحو وقف دائم لإطلاق النار في اليمن".
وشدد راب، على ضرورة أن تتجاوب جميع الأطراف في اليمن مع مبادرة التحالف العربي وانتهاز الفرصة للدخول في محادثات سياسية لإنهاء النزاع والوصول إلى سلام دائم، لافتاً إلى أن بلاده تعمل أيضا على تقديم المساعدة لليمنيين الذين هم في حاجة ماسة لمكافحة فيروس كورونا حتى لا تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، اعتبارا من اليوم الخميس.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي: إن الهدف من الهدنة تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
وأضاف المالكي: أن القرار جاء بعد دعوة مارتن جريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي.
وأكد على أن القرار يؤكد رغبة التحالف العربي بقيادة السعودية في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنع انتشار الوباء.
وأشار إلى أن التحالف العربي يريد تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي، لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن.
وذكر أن "التحالف يهدف من وقف إطلاق النار إلى إيجاد خطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".
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