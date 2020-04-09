الكشف عن البديل الأنسب لـ "ميسي" في برشلونة

كشف أسطورة منتخب البرازيل السابق مازينيو، والد الثنائي تياجو ورافينيا ألكانتارا، عن البديل الأفضل للأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة الإسباني خلال السنوات المقبلة.





وأكد "مازينيو" في تصريحات لإذاعة "ماركا" الإسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي هو البديل الأنسب للأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرًا إلي أنه لا يوجد لاعب غيره يستطيع خلافة "البرغوث" في النادي الكتالوني.





وطلب اسطورة البرازيل من إدارة نادي برشلونة التحرك لاستعادة خدمات "نيمار" لقيادة الفريق في السنوات المقبلة، بعد انتهاء حقبة النجم الأرجنتيني ميسي والذي اقتربت من الوصول لمحطتها الأخيرة.





وارتبط البرازيلي نيمار دا سيلفا بالعودة لصفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعدما فشلت محاولات النادي الكتالوني للتعاقد معه الصيف الماضي.





وكان "نيمار" انتقل لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة.



